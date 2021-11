https://cz.sputniknews.com/20211102/slovenska-koalice-neni-jednotna-v-reforme-soudu-sas-za-ni-stoji-jsme-rodina-a-za-lidi-jsou-proti-16378227.html

Slovenská koalice není jednotná v reformě soudů. SaS za ní stojí, Jsme rodina a Za lidi jsou proti

Slovenská koalice není jednotná v reformě soudů. SaS za ní stojí, Jsme rodina a Za lidi jsou proti

Slovenské hnutí SaS se sešlo s ministryní spravedlnosti Márií Kolíkovou ohledně třetí verze návrhu soudní mapy. Hnutí uvádí, že za ideou reformy stojí, další... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Neřeší ostré problémyHnutí Za lidi by se mělo sejít s ministryní spravedlnosti Márií Kolíkovou ohledně třetí verze soudní mapy. Hnutí má za to, že reforma neřeší největší problémy slovenské justice.Hnutí Za lidi také od resortu spravedlnosti očekává návrh ke spornému paragrafu 363 Trestního řádu, jehož řešení by mělo být součást reformy a větší otevřenosti prokuratury.Předseda Jsme rodina Boris Kollár považuje návrh za nepřipravený, špatný a nesmyslný. Dodal, že jeho hnutí návrh v parlamentu nepodpoří.Zmiňme, že třetí verze soudní mapy počítá se zrušením čtyř okresních soudů. Původně se jejich počet měl snížit z 54 na 30. Počítá se i se vznikem městských soudů v Košicích a Bratislavě. Zůstávající soudy zůstanou jako pracoviště nebo sídla. Ke zrušení okresních soudů by mělo dojít ve městech Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.Změny by se měly dotknout i krajských soudů. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková chce ponechat všech osm pracovišť, přičemž budou jenom tři obvody. Sídlem krajských soudů tak budou Trnava pro západoslovenský obvod, Žilina pro středoslovenský obvod a Prešov pro východoslovenský obvod. Změny by měli začít platit k 1. lednu 2023.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

