https://cz.sputniknews.com/20211102/spolu-apirstan-jiz-pres-devet-hodin-rokuji-jak-to-zatim-vypada-16382105.html

SPOLU a PirSTAN již přes devět hodin rokují. Jak to zatím vypadá?

SPOLU a PirSTAN již přes devět hodin rokují. Jak to zatím vypadá?

Dnešní den patří koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a PirSTAN. Již dopoledne se totiž politické strany sešly, aby jednali o programu a personálním obsazení... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T21:41+0100

2021-11-02T21:41+0100

2021-11-02T21:41+0100

česko

jednání

vláda

koalice

politika

stan

spolu

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1073/48/10734818_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a3d07220cfbb6d292ccf0ab425b2a449.jpg

Zmiňme, že užší vyjednávací týmy obou koalic se dnes ve Sněmovně sešly k jednání kolem 09.30 hod. Po šesti hodinách se měly údajně shodnout na tom, jak bude vypadat podoba koaliční smlouvy.Poté řeč přišla také na to, jak to bude s rozdělením resortů. Již dříve na veřejnosti zaznělo, že by měli přibýt dva ministři bez portfeje - pro evropské záležitosti a digitalizaci. Nyní vyšlo najevo, že zájem o ministerstvo financí má první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, zatímco o resort vnitra by se rád ucházel šéf STAN Vít Rakušan.Následně se strany zabývaly i programovým prohlášením, o kterém zřejmě jednají doteď. Ještě před jednáním se přitom Rakušan nechal slyšet, že v programu je nutné dořešit drobnosti.Jednání o společném programu by strany ale dnes chtěly dotáhnout až do konce. Jednání by tak mělo skončit až v nočních hodinách. Již předem se ale avizovalo, že ani jeden z dokumentů nemají v plánu dnes zveřejnit. Koaliční dohodu a program společné vlády totiž chtějí v první řadě dát k posouzení orgánům jednotlivých stran.Za zmínku rovněž stojí, že ze zákulisních informací vyplynulo, že celou atmosféru na jednání měla poněkud zkomplikovat analýza, kterou si nechali vypracovat Piráti. Ta mimo jiné v pondělí unikla do médií. Dokument se v podstatě týká volebního debaklu, kdy Piráti vyčítají STAN, že získali málo mandátů. Tvrdí, že zástupci STAN porušovali část koaliční smlouvy, která se týkala zákazu kroužkování.Připomeňme, že již po volbách, které skončily 9. října, vítězná koalice SPOLU podepsala s koalicí PirSTAN memorandum. V dokumentuobě strany prohlásily, že chtějí vytvořit společně většinovou vládu. Ve Sněmovně mají celkem 108 mandátů. Jejich první oficiální schůze se konala ve středu 13. října, a to za účasti lídrů stran. Uvedli tehdy, že chtějí jednat o vládě tak, aby se mohla do pondělí 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouva. Vtento den se bude zároveň konat ustavující schůze dolní komory.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/okamura-spd-podava-trestni-oznameni-na-bohemia-energy-i-cleny-organu-spolecnosti-16380730.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jednání, vláda, koalice, politika, stan, spolu, piráti