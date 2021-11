https://cz.sputniknews.com/20211102/tomu-rikam-uzivat-si-zivota-vondrackova-vyrazila-se-svymi-laskami-k-mori-a-dockala-se-chvaly-16370132.html

„Tomu říkám užívat si života.“ Vondráčková vyrazila se svými láskami k moři a dočkala se chvály

Oblíbená česká zpěvačka Helena Vondráčková vzala svého muže Martina Michala s psího mazlíčka na podzimní dovolenou. Na sociálních sítích pak začala své... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

První fotografie, o níž se Vondráčková podělila na svém facebokoovém účtu, pocházela přímo z cest a z kabiny auta. V něm cestovala se svým mužem a psím mazlíčkem Jessym.Další fotografie pak byla vyfocena již v cílové destinaci, a sice u Baltu. Konkrétně zavítali do města Zingst v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.Fanoušci byli nadšeni tím, že jim jejich oblíbenkyně dala možnost nahlédnout do jejího života. Milými slovy tak nešetřili.Další jí pak vzkazovali, aby si hlavně pořádně odpočinula: „Helenko, užívejte, zasloužíte si to. Krásný pejsek.“Někteří poukazovali hlavně na první fotografii, která jim přišla zábavná: „Jste srandovní. Všichni tři. Užívejte dovču.“Jiní se zaměřili také na psího miláčka a chválili ho do nebes. „Jste fajní a máte božího pejsana,“ zaznělo.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

