Ufňukaní Piráti našli viníka své volební prohry

Dnes se sejdou k dalšímu jednání o vládní koalici dvě souručenství - Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Jenže ve sněmovních kuloárech bude pořádně horko. Proč? Protože Piráti se ukazují jako parta neurotiků.O co jde? Místo toho, aby Piráti, kteří jednoznačně projeli nedávné volby do Poslanecké sněmovny, byli rádi, že jim někdo nabízí účast na vládě a dokonce ministerské křeslo, pořádně dupou a obviňují své nešťastné politické partnery z diverze.Piráti si nechali zpracovat interní analýzu volebního debaklu. A z té analýzy vychází, že za prohru Pirátů může jejich koaliční partner STAN. Analýzu zveřejnil zpravodajský web Neovlivní.cz.Zástupci STAN podle analýzy opakovaně porušili příslušná ustanovení koaliční smlouvy a pravidel osobnostní kampaně. „Minimálně v devíti případech vyzvali ke kroužkování přímo kandidáti STAN. Senátorský klub STAN a jeho konkrétní členové samostatně opakovaně podporovali formou videí nebo facebookových statusů kroužkování kandidátů STAN,“ stojí v uniklém pirátském materiálu.A jak se to mělo projevit? Díky preferenčním hlasům například uspěla ve Středočeském kraji zastupitelka Dolních Břežan a Rakušanova spolupracovnice Barbora Urbanová. „V den voleb vyzval ke kroužkování své asistentky předseda STAN ve sponzorovaném příspěvku. Tato asistentka byla na 12. místě kandidátky, tedy na nevolitelném místě. Následně získala mandát poslankyně,“ stojí v analýze.Šéf STANu Vít Rakušan na únik ufňukané analýzy reagoval slovy, že o příčinách volebního výsledku se mělo jednat nejprve v rámci koalice, ne prostřednictvím médií. „Zabývat se nyní veřejně, mediálně, vnitřními bolístkami koalice, považuji za nešťastné. Onu analýzu jsem viděl poprvé dnes ráno,“ napsal mimo jiné Rakušan na Twitteru.Celá kauza s ufňukanou analýzou ukazuje jediné: Piráti jsou političtí zelenáči, se kterými to bude mít každý těžké. Když se jim něco nepodaří, začnou obviňovat své partnery. Je to přeci jasné, vždyť jim média hlavního proudu a pravdoláskaři slibovali drtivé volební vítězství a premiérské křeslo. Stal se pravý opak. A teď si, drazí čtenáři, představte, že tihle lidé chtěli vést naši republiku a možná povedou ministerstvo zahraničí. Tak to teda potěš pánbu.O skandální analýze Pirátů Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Analýza detailněji rozebrala, konstatovala a pojmenovala to, co bylo zjevné ihned po vyhlášení konkrétních výsledků voleb – a co bylo možné identifikovat už i v průběhu volební kampaně: skutečnost, že koaliční spojení Pirátů a hnutí STAN využili – a vytěžili – Starostové na maximum.Přičemž je možné oprávněně předpokládat, že špičky hnutí STAN (a jejich analytické zázemí) s touto strategií – a s těmito výsledky – počítaly už v době, kdy se toto spojenectví začalo dávat dohromady. A je docela dobře možné, že tato strategie – a tento cíl – rozhodly zhruba před rokem o tom, že hnutí STAN upřednostnilo předvolební spojení s Piráty před širokou aliancí s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ve které by ani zdaleka jejich vlastní mandátové zisky nebyly tak vysoké, jako jsou nyní.Na druhou stranu – tento vývoj a scénář mohli Piráti očekávat a anticipovat. A mohli - a měli – na to reagovat. Buď včas, tak, že by kandidovali do Sněmovny samostatně a mohli v klidu docílit minimálně dvaceti poslaneckých mandátů – anebo v rámci koalice, plánovitou mobilizací pirátských voličů aliance v tom směru, aby na hlasovacích lístcích preferovali vlastní kandidáty. Neudělali nic z toho, takže nyní pláčou na špatném hrobě.Každopádně, jde o případ, který vejde do učebnic politologie, kapitola předvolební koalice,“ říká známý politolog.Může toto obvinění rozklížit koalici Pirátů a Starostů?„Určitě, už se tak děje, a to oboustranně, neboť akce vyvolává reakci. V tomto případě reakci hnutí STAN, které bylo obviněno koaličními Piráty z podvodu a podrazu, což partnerství neposílí.A bude to mít i přesah i do procesu vytváření nové ,pětikoaliční‘ vlády. Kdy nelze vyloučit, že pirátské členstvo, šokované volebním stranickým propadákem, nemusí v hlasování o nové koaliční vládě vstup Pirátů do tohoto projektu podpořit,“ míní pan Doležal.Nezavřeli si touto analýzou Piráti cestu do vlády? Vypadají nejen jako ufňukánci, ale navrch ještě bodají do zad své koaliční partnery. To jim u ODS sympatie nepřidá.„Určitě to může oživit, mírně řečeno, rezervovaný postoj části ODS k Pirátské straně. Ale prozatím lze předpokládat, že převáží snaha postavit vládu s co nejsilnější výchozí většinou ve Sněmovně.A ,104ka‘, což by byla velikost čtyřkoalice bez Pirátů, při vědomí rizika absencí, souběhu některých vládních a poslaneckých mandátů apod., už není zdaleka tak komfortní, jako pětikoaliční ,108ka‘.Ovšem ani tato sestava nebude procházka růžovou zahradou. O čemž nás možná přesvědčí už výsledky některých tajných personálních hlasování na ustavující schůzi Sněmovny,“ říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

