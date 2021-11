https://cz.sputniknews.com/20211102/v-nemecku-pozadali-o-urychleni-uvedeni-plynovodu-nord-stream-2-do-provozu-16371142.html

V Německu požádali o urychlení uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu

V Německu požádali o urychlení uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu

Bavorský ministerský předseda Markus Söder se v rozhovoru pro deník Bild vyslovil pro co nejrychlejší zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Podle jeho názoru... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T06:29+0100

2021-11-02T06:29+0100

2021-11-02T06:29+0100

svět

německo

plyn

plynovod

nord stream 2 ag

dodávky plynu

ruský plyn

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363615_0:289:2992:1972_1920x0_80_0_0_05e4ddab43f3bf111f3ae3725ca688fe.jpg

„Potřebujeme cenovou brzdu pro zimu a strategii pro plyn, která zajistí dodávky pohonných hmot do Německa. To se týká i uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu,“ řekl Söder.Německé ministerstvo hospodářství již dříve dospělo k závěru, že certifikace ruského ropovodu neohrozí bezpečnost dodávek pohonných hmot do Německa a EU.Plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září, nyní probíhá proces certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2 AG. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců.Gazprom v září oznámil, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla plně dokončena, a od června probíhají práce na certifikaci provozovatele plynovodu jako nezávislého, aby mohl začít dodávat plyn. Moskva zároveň upozornila, že smlouva o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu zůstane v platnosti po celou dobu její platnosti a Moskva nemá v úmyslu vzdát se ukrajinského tranzitu ani po jejím ukončení.Ceny energií v Evropě v posledních měsících prudce vzrostly. Na začátku srpna se odhadovaná hodnota futures na plyn na nizozemské burze TTF pohybovala kolem 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, do konce září se však zdvojnásobila. Ceny plynu začaly klesat poté, co 6. října dosáhly historického maxima 1 937 dolarů.Odborníci se domnívají, že růst cen surovin je způsoben nízkou úrovní naplnění evropských skladovacích zařízení a také vysokou poptávkou po LNG v Asii. Jak poznamenal ruský prezident Vladimir Putin, nedostatek plynu je důsledkem hospodářské politiky Evropské komise.Kromě toho bylo do Evropy dodáno o osm miliard metrů krychlových méně paliva z Blízkého východu a z USA, zatímco Gazprom zvýšil svůj dovoz o 11 miliard metrů krychlových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, plyn, plynovod, nord stream 2 ag, dodávky plynu, ruský plyn, nord stream 2