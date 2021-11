https://cz.sputniknews.com/20211102/valek-hrozi-kompletni-lockdownem-na-vanoce-ted-to-tim-smrdi-dodava-16375886.html

Válek hrozí kompletním lockdownem na Vánoce. Teď to tím smrdí, dodává

Koronavirová situace v České republice se ani zdaleka nelepší, a tak se mnozí odborníci snaží odhadnout, jak se celé dění bude vyvíjet dále. Možný kandidát na... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Nejtvrdší odhad Válka zazněl v jeho rozhovoru pro portál Echo24.cz. V něm totiž dotyčný varoval, že o Vánocích by opět mohlo dojít na kompletní lockdown, které již Česko moc dobře zná z předchozích měsíců. Dotyčný se dokonce nechal slyšet, že celá situace podle něj „smrdí“.Navazoval tím na odhad ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška. Ten se totiž v úterý nechal slyšet, že počty nových případů porostou dál a že by mohly překonat i hranici devítitisíc. Stejně tak si Dušek myslí, že počet hospitalizovaných by se mohl vyšplhat až ke třem tisícům a množství lidí na jednotkách intenzivní péče se může zdvojnásobit, tedy na více než 500.Pokud jde o zavedení možných nařízení, Válek připouští, že on sámmá „obrovský problém s restrikcemi a s nařizováním“. I přes to ale opatření o vánočních svátcích vysvětlil tím, že se při nich lidé hojně navštěvují a dělají tak vše pro to, aby se infekce bez ostychu šířily dál.Pokud jde ale o plošný lockdown, před pár dny možný budoucí premiér a šéf ODS Petr Fiala z ODS prohlásil, že jej nechce.Koronavirus aktuálně v ČeskuPřipomeňme, že aktuální čísla ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že za včerejší den v ČR přibylo 7591 nově nakažených. Je to tedyo 3313 více než minulé pondělí a celkově nejvíc od konce března.Bohužel roste i počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích. Aktuálně zde leží 1813 lidí, což znamená, že za včerejšek přibylo 260 lidí. Na jednotkách intenzivní péče muselo být umístěno 284 z nich.V přepočtu na 100 000 obyvatel aktuálně v ČR připadá 352 potvrzených případů nákazy koronavirem za posledních 7 dní, což je o 31 více než předchozí den. Nejhorší situace je stále v Olomouckém kraji (incidenční číslo stouplo nad 500), za kterým následuje Moravskoslezský kraj (492)a Jihomoravský kraj (472).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

