Ve věku 77 let zemřela herečka Jana Altmannová. Zahrála si drbnu ve filmu Babovřesky

Podle informací ČTK herecký svět navždy opustila další z hvězd. Ve věku 77 let totiž v sobotu zemřela herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. Důvodem... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T16:38+0100

2021-11-02T16:38+0100

2021-11-02T16:57+0100

Smutnou novinku již médiím za její rodinu potvrdila Zuzana Mattlachová.Podle informací byla herečka v pátek 8. října hospitalizována v pražské FN Motol, a to kvůli mozkové cévní příhodě. Na čas byla v bezvědomí a po probuzení si stěžovala, že se nemůže moc hýbat.Z nemocnice měla být Altmannová propuštěna po více než dvou týdnech, a poté ji měl čekat hospic v Čerčanech. Doufala přitom, že ji v zařízení doslova postaví na nohy, a ona se tak bude moci vrátit domů. Bohužel ale v sobotu 30. října zemřela.Kdo byla Jana Altmannová?Jana Altmannová se narodila 17. října 1944 v Praze. Co se týče studií, působila na střední škole scénografii, a poté v roce 1968 absolvovala na DAMU katedru loutkového divadla. Pět let strávila v západoněmeckém Essenu, kde byla v angažmá v divadle Hohensteiner Puppenspieler a učila na vyšší sociálně pedagogické škole.Když se vrátila zpět do Prahy, stala se členkou Divadla Spejbla a Hurvínka a následně Ústředního loutkového divadla. Od roku 1982 vyučovala na loutkářské katedře DAMU a věnovala se dabingu.Altmannová se objevovala ve filmech, kde však zaujímala spíše menší role (maminek, sousedek či úřednic). Diváci ji mohou znát ze snímků Vrchní, prchni, Co je doma to se počítá, pánové…, Dívka s mušlí, Příště budeme chytřejší, staroušku!, Marta a já či Kolja.Objevila se také v několika televizních pohádkách, inscenacích a seriálech (Bylo nás pět, Rodinná pouta, Ulice a další). Fanoušci si ji ale mohou pamatovat hlavně díky trilogii Babovřesky od režiséra Zdeňka Trošky, kde ztvárnila jednu z místních drben.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

