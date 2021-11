https://cz.sputniknews.com/20211102/z-oci-do-oci-s-modrym-zralokem-potapecka-potkala-v-oceanu-velmi-zvedaveho-morskeho-predatora-16366906.html

Z očí do očí s modrým žralokem. Potápěčka potkala v oceánu velmi zvědavého mořského predátora

Z očí do očí s modrým žralokem. Potápěčka potkala v oceánu velmi zvědavého mořského predátora

Potápěčka u pobřeží portugalského souostroví Azory blíže poznala krásného modrého žraloka.

Hannah Ruddová, námořní vědkyně, natočila 29. září působivé záběry, na kterých žralok se zájmem o potápěče plave velmi blízko k nim.Podle vědkyně Rudd jsou Azory jedním z nejlepších míst na světě pro potápění s pelagickými žraloky.Potápěčka se podělila o své dojmy: „Potápění s modrými žraloky ve volném oceánu bylo dlouho na prvním místě mého seznamu přání a byl to opravdu sen zažít něco takového. Dívat se do očí těchto oceánských predátorů, když si vás prohlížejí, je nepopsatelný pocit — prostě absolutní úžas a údiv. Žraloci mají obecně špatnou pověst, ale je to tím, že jim lidé nerozumějí. Bohužel brzy vyhynou, což dělá tyto zážitky ještě vzácnějšími.“

