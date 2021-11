https://cz.sputniknews.com/20211103/alternativou-je-komunismus-ekonom-kovanda-promluvil-k-situaci-s-bohemia-energy-16388508.html

„Alternativou je komunismus.” Ekonom Kovanda promluvil k situaci s Bohemia Energy

„Alternativou je komunismus.” Ekonom Kovanda promluvil k situaci s Bohemia Energy

Ekonom Lukáš Kovanda přichází s pozoruhodným pohledem na situaci s Bohemia Energy, jejíž ukončení činnosti přineslo vážné problémy velkému množství lidí. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T16:47+0100

2021-11-03T16:47+0100

2021-11-03T16:47+0100

česko

pomoc

vláda

společnost

energie

lukáš kovanda

Kovanda se vyslovil proti pomoci klientům dotyčné společnosti.„Chceme-li, aby do budoucna vznikalo co nejméně dalších Bohemia Energy, pak ať vláda (není řeč o soudech) jejím klientům nepomáhá. Stát jsme my, daňoví poplatníci. Tím, že ze svého pomůžeme klientům B.E., nenecháme je ‚spálit se o kamna‘. Takže příště zase ‚pojedou na tygrovi‘,“ uvedl ekonom.Odborník na hospodářství připomněl, že každý člověk může odebírat elektřinu buď od státu (ČEZ) nebo od soukromníka.„Těm, co se rozhodli pro Bohemia Energy, nikdo revolver u spánku nedržel. Chtěli ušetřit. Porušila-li B. E. smlouvy, ať to řeší soud. Ale proč vláda? Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí. Alternativou je komunismus,“ podotkl Kovanda.Výroky o tom, že v důsledku pádu Bohemia Energy budou umírat důchodci, jestliže jim stát nepomůže, Kovanda označil za nový narativ české levice. A přišel i s další připomínkou.„Green Deal, který uvrhne do daleko hlubší energetické chudoby mnohonásobně více lidí včetně seniorů, aniž to mohou jakkoli ovlivnit (na rozdíl od upsání se B.E.), je OK,“ podotkl.Někteří sledující ekonoma ve svých komentářích podpořili.„Zcela souhlasím. Každý si nese odpovědnost sám. Tím nehájím chování B-E. Každopádně pokud mi někdo, kdo nic nevyrábí (B-E), nabízí produkt za nižší cenu než výrobce, pak mi to prostě smrdí. A je zřejmé, že to není udržitelné...“ napsal Vít Matějka.„Protože 900 tis klientů je sakra politický problém! Jinak máte pravdu. Ale ERÚ je snad státu ne?“ dotazuje se Lumir Kaplan.Dříve bylo informováno o tom, že Bohemia Energy čelí trestnímu oznámení od šéfa resortu průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Podle slov ministra se podezření týká nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.„Dnes jsem podepsal podání trestního oznámení na společnosti skupiny Bohemia Energy a jejich majitele, a to z důvodného podezření nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi svými společnostmi a snahu o převedení soukromého majetku,“ napsal na twitterovém účtu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Současný stav věcí vypadá tak, že přibližně 900 000 odběratelů Bohemia Energy je donuceno zajistit pro sebe nového dodavatele energií.Podle dřívějších zprav médií se manželé Jiří a Hana Písaříkovi snažili přesunout části svých aktiv do jiných společností. Bylo uvedeno, že v případě realit je zastavil soud, podnik po České spořitelně převedli pod poslední fungující firmu skupiny.V druhé polovině října Písaříkovi podepsali převod byznysu své společnosti Energie ČS na firmu Amper Market. Je pozoruhodné, že ta je jedinou společností ze skupiny Bohemia Energy, která neukončila svou činnost. Energie ČS přitom dříve patřila právě České spořitelně. O den později se pak v katastru nemovitostí objevily údaje o přesunu pražských nemovitostí manželů Písaříkových do předpřipravených prázdných firem. Jednalo se o nemovitosti na lukrativních adresách, ale tuto akci zmařil soud.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

pomoc, vláda, společnost, energie, lukáš kovanda