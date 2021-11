ANO chce na post místopředsedy Sněmovny Vondráčka a bývalou hejtmanku Janu Mráčkovou Vildumetzovou

https://cz.sputniknews.com/20211103/ano-chce-na-post-mistopredsedy-snemovny-vondracka-a-byvalou-hejtmanku-janu-mrackovou-vildumetzovou-16386708.html

Na středeční schůzi nominoval poslanecký klub ANO na post místopředsedů nové Sněmovny někdejšího předsedu dolní komory Radka Vondráčka a bývalou hejtmanku...

Na ustavující schůzi, která začne v pondělí, bude plénum volit předsedu a místopředsedy dolní komory. Hnutí ANO mají připadnout dvě křesla místopředsedů.Nominaci Radka Vondráčka okomentoval pro iDnes.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Vždy finálně záleží na rozhodnutí každého jednotlivého poslance. Je fakt, že v případě některých nominantů bude rozhodování těžké,“ uvedl.Co se týče Pirátů, od nich kandidáti zatím podporu jasnou nemají. ,,Budeme o jejich personálních požadavcích jednat s panem Faltýnkem. Dosud podpora není projednaná,“ sdělil šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.Jana Mračková Vildumetzová v letošních volbách vedla kandidátku ANO v Karlovarském kraji. Právě tam hnutí jako v jednom ze šesti regionů zvítězilo, když získalo 33 procent hlasů. V hnutí ANO je členkou od roku 2015.Radek Vondráček je činný v politice od roku 2013, tehdy se stal volebním lídrem ANO ve Zlínském kraji a dostal se i poprvé do Sněmovny. V listopadu 2017 byl zvolen předsedou Sněmovny, v letošním roce obhájil jako lídr ANO mandát poslance.Poslanecká sněmovna by v nynějším volebním období měla mít sedmičlenné předsednictvo, v čele dolní komory by měla stanout šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Co se týče místopředsednických funkcí, pak hnutí STAN navrhlo svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou. Poslanecký klub ODS navrhl na místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka. V tomto týdnu se bude zabývat nominací svého zástupce či zástupkyně do vedení dolní komory i KDU-ČSL.Rozdělení resortůV úterý večer se koalice SPOLU a Pirátů a Starostů dohodly na rozdělení ministerstev v chystané vládě. Ministerským předsedou má být lídr ODS a předseda koalice SPOLU Petr Fiala.Co se týče dalších pozic, pak koalice SPOLU bude mít kromě premiérského křesla i ministerstva financí, obrany, práce a sociálních věcí, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a post ministra pro vědu výzkum a inovace.Druhá koalice, tedy PirSTAN, pak dostane vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, připadne jim i nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro EU. Nová vláda koalic bude mít tak 18 členů, navíc v ní budou ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu a výzkum.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

