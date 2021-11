https://cz.sputniknews.com/20211103/astronomove-odhalili-tajemstvi-zaniku-galaxii-16387305.html

Astronomové odhalili tajemství zániku galaxií

Vědci pracující na komplexu radioteleskopů ALMA v chilské poušti Atacama ukončili velký výzkum kupy galaxií v Panně. Studie byla připravena k publikaci v... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Výzkumníci rozebrali rozdělení oxidu uhlíku v 51 galaxiích a kolem nich, a zjistili, že extrémní okolí může galaxie zabíjet tím, že vytahuje z nich plyn potřebný pro vznik hvězd.Výzkum se prováděl v rámci projektu VERTICO – prvního v dějinách kosmických pozorování průzkumu molekulárního plynu s vysokým rozlišením, který se prováděl v kupě galaxií v Panně – kosmickém seskupení, v němž je 1300 až 2000 galaxií. Astronomové věnovali zvláštní pozornost okolí kupy, zejména přítomnosti oxidu uhlíku v něm. Rozbor výsledků jim umožnil odpovědět na starou otázku astrofyziky o tom, co zabíjí galaxie. Ukázalo se, že ztrácejí plyn, který je nutný pro vznik hvězd, kdy prolétají přes okolní horkou plazmu. Extrémní okolí proniká hluboko dovnitř a vytahuje z nich molekulární plyn – palivo potřebné pro vznik nových hvězd a zachování života galaxií.„Víme, že galaxie zanikají kvůli svému okolí, chtěli jsme ale vědět proč,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk Národní radioastronomické observatoře (NRAO) slova vedoucího výzkumu Tobyho Browna, člena Národní výzkumné rady Kanady. „Co nám VERTICO ukazuje lépe než kdykoli předtím, je to, jaké fyzikální procesy ovlivňují molekulární plyn a jak rozhodují o životě a smrti galaxie“.„Galaxie se v extrémních podmínkách značně poškozují, ztrácejí své plynové rezervoáry a v konečném důsledku už nemohou vytvářet hvězdy. Pro galaxie je to obdoba smrti,“ pokračuje další autorka studie doktorka Claudia Lagosová z Mezinárodního střediska radioastronomických výzkumů (ICRAR) v Austrálii. „VERTICO nám nabízí bezprecedentní možnost pozorovat, jak se chová molekulární plyn, což nám umožňuje diagnostikovat, co právě zabíjí tyto galaxie“.Výsledky projektu VERTICO poskytují svědectví toho, že okolní prostředí proniká daleko do galaxií, porušuje jejich molekulární plyn, ovlivňuje vznik hvězd a strukturu galaktických plynových kotoučů. Autoři dospívají k závěru, že schopnost galaxie vytvářet hvězdy záleží na tom, kde se nachází ve vesmíru a jak interaguje se svým okolím.„Pomocí VERTICO jsme prozkoumali plynový rezervoár 51 galaxií v kupě galaxií v Panně. Podařilo se nám udělat nejpodrobnější mapu rozdělení plynu v kupách galaxií ze všech, které kdy byly pozorovány. Tyto obrázky jsou chybějícími částmi skládačky o tom, jak ovlivňuje okolní prostředí rozdělení plynu v galaxiích, zejména hustého a chladného plynu, a tedy i jejich schopnost vytvářet hvězdy,“ vysvětluje Lagosová.Z velkého množství různých prostředí ve vesmíru je kupa galaxií v Panně jedním z nejmasivnějších, nejhorčejších a nejvíce extrémních, což ji dělá zvláště zajímavou pro vědce, kteří zkoumají evoluci galaxií. A navíc se nachází poměrně blízko a dá se pohodlně pozorovat. Kupa má průměr sedm milionů světelných let a obsahuje tisíce galaxií, které letí přes přehřátou plazmu rychlostí několika milionů kilometrů za hodinu. To je prostředí tak extrémní a nepohostinné, že v galaxiích, které jím prolétají, se mohou zastavit procesy vzniku hvězd, a samotná galaxie může zaniknout.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

