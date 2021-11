https://cz.sputniknews.com/20211103/cez-zvysi-od-1-ledna-cenu-elektriny-zakaznici-si-u-nejbeznejsich-sazeb-priplati-asi-tretinu-16384324.html

ČEZ zvýší od 1. ledna cenu elektřiny. Zákazníci si u nejběžnějších sazeb připlatí asi o třetinu

ČEZ zvýší od 1. ledna cenu elektřiny. Zákazníci si u nejběžnějších sazeb připlatí asi o třetinu

Energetická společnost ČEZ ohlásila další zdražení. Od Nového roku zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si tudíž u těch nejběžnějších sazeb připlatí na faktuře v... 03.11.2021

Co se týče podrobností, pak samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se například u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Doposud za megawatthodinu platili lidé 1700 korun bez DPH, podle nového sazebníku to bude 3120 korun. Celkové ceně na faktuře ale pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají v tuto chvíli stejné. Energetický regulační úřad během listopadu oznámí jejich výši na příští rok, žádné významné zvýšení ale analytici neočekávají.Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud, ČEZ pro ně má zajištěnou elektřinu a podmínky fixace dodrží.Nový dodavateléZmiňme, že v poslední době vystoupaly velkoobchodní ceny plynu a elektřiny do závratných výšek, někteří dodavatelé pak zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Problémy však situace způsobila i některým dodavatelům.Ukončení činnost oznámila firma Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli. Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Skončila také firma Kolibřík energie s 28 000 klienty. Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy, která dle posledních dat v roce 2020 dodávala energie přibližně 55 tisícům zákazníků. Z trhu se stáhla i firma Corasta, která měla zhruba čtyři tisíce zákazníků.Energetický regulační úřad (ERÚ) v této souvislosti vyzval všechny, kteří se dostali k tzv. dodavatelům poslední instance (DPI), aby s výběrem nové smlouvy u vybraného dodavatele neváhali. ERÚ v této souvislosti uvedl, že spotřebitelé si kromě společnosti, k níž se nyní v důsledku celé situaci dostali, mohou vybrat jakéhokoliv dodavatele na trhu.U DPI sice mohou klienti setrvat po dobu až šest měsíců, ale institut primárně funguje jako záchranná síť, aby se spotřebitelé neocitli bez elektřiny a plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

