Cichanouská vyjádřila naději, že se běloruská otázka stane prioritní v českém předsednictví EU

Cichanouská vyjádřila naději, že se běloruská otázka stane prioritní v českém předsednictví EU

V litevském hlavním městě Vilniusu, po jednání s Milošem Vystrčilem, předsedou českého senátu, vyslovila šéfka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská v... 03.11.2021

Byla by také ráda, kdyby Česko více prosazovalo sankce vůči režimu současného běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.Zmínila se také o možnosti zřízení domu pro běloruskou opozici v Praze. „Doufám, že brzy vznikne,“ řekla. Vystrčil vysvětlil, že by o tom mohla jednat vláda. Cichanouská ho údajně informovala, že současný ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek jí takovou možnost slíbil. „Pokud já mám informace, tak se tak ale nestalo a bude potřeba to znovu projednat s případným novým ministrem,” řekl. Podle jeho slov k tomu může dát Senát jakési doporučující stanovisko, ale nebude o tom rozhodovat.Miloš Vystrčil se tento týden nachází na pracovní cestě s podnikatelskou misí v Estonsku a Litvě a při jednání s ústavními činiteli se opakovaně vyjadřuje k otázce lidských práv a boji proti totalitním režimům. Ve čtvrtek ukončí svou pracovní cestu jednáním s litevským prezidentem Gitanasem Nausedou.Cichanouská loni kandidovala v běloruských prezidentských volbách místo svého manžela, kterým je podnikatel, politický aktivista a youtuber Sjarhej Cichanouski. Tomu úřady nejprve účast ve volbách odepřely a v květnu 2020 byl zatčen.Současný běloruský prezident Alexandr Lukašenko získal podle oficiálních výsledků ve volbách 80,1 % hlasů, Cichanouská skončila s 10,1 % hlasů druhá. Opozice však s výsledky voleb nesouhlasila a organizovala protestní akce. Cichanouská poté odjela do Litvy.Bělorusko na ni již loni vydalo mezinárodní zatykač a je na seznamu hledaných osob. Letos Minsk požádal Vilnius o její vydání, ale Litva ji vydat odmítla. Zatykač na Cichanouskou vydalo i Rusko, a to na základě bilaterálních dohod s Běloruskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

