Delegace Evropského parlamentu navštívila Tchaj-wan

03.11.2021

Součástí delegace jsou i představitelé Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. Evropský parlament pro informační agenturu uvedl, že až dosud výbor žádnou delegaci na ostrov neposlal, čímž chtěl zdůraznit důležitost návštěvy.Delegace by se podle plánů měla sejít s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wenovou, premiérem Su Čen-čchangem a také dalšími vysokými představiteli. Strany by měly probrat zkušenosti Tchaj-wanu v boji proti dezinformacím, pokusy zasahovat do tchajwanské demokracie, médií, kultury, vzdělávání a také o snaze Tchaj-wanu posílit svoji kyberbezpečnost.Oficiální vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem byly přerušeny v roce 1949. Od té doby Tchaj-wan prosazuje svoji nezávislost a pozici autonomní země. Peking nesouhlasí a považuje Tchaj-wan za odtrženou provincii. Tchaj-wan má však mnoho politických a ekonomických vztahů se státy, které uznávají jeho suverenitu.Tchajwanská návštěva v ČRPražský primátor Zdeněk Hřib 27. října jednal s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem. Primátor poděkoval Tchaj-wanu za spolupráci. Jednat spolu měli kromě jiného i o přímé lince mezi hlavními městy České republiky a Tchaj-wanu. Wuem od Hřiba obdržel pamětní minci s vyobrazením orloje.Primátor uvedl, že bude vždy platit, že Praha a Tchaj-wan jsou a budou přátelé. Návštěva je podle něj jedním z kroků v rámci prohlubování vzájemných přátelských vztahů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

