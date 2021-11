https://cz.sputniknews.com/20211103/facebook-prijde-o-jednu-ze-svych-funkci-16386290.html

Facebook přijde o jednu ze svých funkcí

Facebook přijde o jednu ze svých funkcí

Sociální síť Facebook brzy přijde o funkci rozpoznávání obličejů ve foto a video obsahu, její používání vyžaduje další diskusi a jasnou regulaci, uvedla v...

„V nadcházejících týdnech vypneme rozpoznávání obličeje na Facebooku. Bude to součást širší kampaně za omezení používání technologie rozpoznávání obličeje v našich produktech,“ uvedla společnost v prohlášení, uveřejněném na svém webu.Po provedení změn už nebudou uživatelé, kteří dříve povolili funkci rozpoznávání obličeje na sociální síti, „rozpoznáni“ ani upozorňováni na objevení se na cizích fotografiích a videích. Facebook odhaduje, že tuto službu využívá asi třetina uživatelů internetu a její vypnutí odstraní více než miliardu „individuálních šablon pro rozpoznávání obličeje“.„Jakákoli (nová) technologie přináší jak výhody, tak i obavy, a my chceme najít správnou rovnováhu. V případě rozpoznávání obličejů je potřeba delší a otevřenější diskuse o tomto problému ze strany těch, kterých se to nejvíce týká. Budeme se i nadále účastnit diskuse a spolupracovat s přední občanskou společností a regulátory v tomto procesu,“ uvedla společnost.Není specifikováno, co přesně bylo impulsem k rozhodnutí opustit populární funkci, ale v prohlášení společnosti se zdůrazňuje, že „ve společnosti existuje mnoho obav ohledně technologie rozpoznávání obličeje“. „Vzhledem k této nejistotě se domníváme, že omezení jejího použití na úzký okruh případů je oprávněné,“ uvedla Meta ve svém prohlášení.Současně bude společnost „pokračovat v práci“ na využití této technologie v těch případech, kde je možné „zajistit transparentnost a možnost rozhodnutí samotného člověka, kdy umožní rozpoznání svého obličeje“.„Dnes oznámené změny představují opuštění metod hromadné identifikace společnosti ve prospěch užších forem osobní identifikace,“ komentuje rozhodnutí společnost.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

