Gazprom vysvětlil, proč nemá zájem na vysokých cenách plynu v Evropě

Značný růst cen plynu v Evropě vede k degradaci poptávky, řekla Jelena Burmistrovová, místopředsedkyně představenstva Gazpromu a ředitelka Gazprom Export, ve... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

„Ještě jednou opakuji: v našem zájmu nejsou ani rekordně nízké, ani rekordně vysoké ceny plynu. Ty vedou k degradaci poptávky po plynu v Evropě, což je zjevně v rozporu s našimi zájmy jako výrobce a dodavatele,“ řekla.Podle Burmistrovové se v médiích stále častěji objevují taková obvinění vůči společnosti.Místopředsedkyně představenstva zdůraznila, že Gazprom chce vidět evropský trh jako vyvážený a předvídatelný, aby společnost i spotřebitelé mohli úspěšně rozvíjet své podnikání.Od začátku roku se snížila vlastní produkce plynu v EU o deset miliard metrů krychlových a prudce klesly i dodávky LNG na evropský trh, připomněla. Přitom Gazprom zvýšil vývoz plynu evropským spotřebitelům.Připomeňme, že na konci října ruský prezident Vladimir Putin nařídil společnosti Gazprom, aby po přečerpání plynu do podzemních zásobníků v Rusku zahájila plánované práce na zvýšení objemu plynu v evropských zásobnících.„Žádám vás, Alexeji Borisoviči (Millere, šéf Gazpromu; pozn. red.), abyste po ukončení čerpání plynu do ruských podzemních zásobníků do 8. listopadu nebo 8. listopadu zahájil plynulé a plánované práce na zvýšení množství plynu ve vašich podzemních zásobnících v Evropě - v Rakousku a v Německu,“ řekl Putin.„Umožní to spolehlivě, stabilně a rytmicky plnit smluvní závazky dodávek plynu evropským partnerům v podzimním a zimním období. A mimo jiné to samozřejmě vytvoří příznivou situaci, příznivější situaci na energetickém trhu v Evropě jako celku,“dodal prezident.Šef Gazpromu Miller uvedl, že tak i učiní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

