IVK k projevu Babiše v Glasgow: Fialovi nastavil laťku obhajoby českých zájmů v EU velmi vysoko

Český premiér Andrej Babiš během klimatické konference OSN vystoupil s projevem, v němž se kriticky vyjádřil k evropskému klimatickému balíčku Fit for 55 a k... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Ivo Strejček ve svém článku věnovaném projevu končícího premiéra Andreje Babiše uvádí, že na pozadí rostoucích cen na energie se koná konference v Glasgow, která problémy obyčejných lidí nevnímá. Konference se účastní politici, ekologičtí aktivisté, různí pokrokáři, snobové a delegace zeleného průmyslu a nadnárodních průmyslových gigantů, kteří pochopili, že se dá těžit z vyvolávání strachu o planetu.„Na straně jedné se tak v Glasgow sešli oportunističtí politikové ustrašeni z hlasitých křiklounů v čele s Grétou a jejími Fridays for Future i pohádkově bohatý ,zelený‘ byznys. Na straně druhé, mimo Glasgow, zůstávají zcela opuštěni běžní spotřebitelé, kteří nevěří svým očím, co se s jejich účty za energie děje, neboť oni ,grétovské’ blouznění platí,“ píše Strejček.Dodává, že se v Glasgow nejedná o životní prostředí, ale skrze strach o planetu se tvoří nový společenský řád. O osud běžného člověka tam nejde.Podle slov Strejčka Merkelová slibuje, že ceny uhlíkových emisí budou zvýšené, aby k roku 2050 bylo dosaženo klimatické neutrality. Francouzský prezident Macron chce zvyšovat daně průmyslovým firmám. Indie tvrdí, že klimatické neutrality může dosáhnout až v roku 2070.„Ani tato politická podbízivost však Grétě a podobným fanatikům nestačí a ve skotské metropoli volají, že ,toho již mají dost a jsou syti předstírání politiků, že něco dělají … neboť budoucnost, to jsme my’,“ uvádí se dál v článku.V této situaci Babiš v Glasgow vystoupil s racionálními názory o tom, že ceny emisních povolenek se vymkly kontrole, že Zelená dohoda beze změn může vyvolat sociální, hospodářské i geopolitické náklady, které můžou vést k napětí v společnosti a otevřít dveře radikálům.„Odvážné a rozhodné vystoupení českého premiéra tak dramaticky vybočilo z fádního a dévotního rámce celé konference,“ konstatuje se v článku.Podle Strejčka byla Babišova obhajoba české jaderné energetiky, jakož jediného racionálního zdroje energie pro Česko, v ostrém kontrastu s podbízivými politickými ekovýroky slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.Dodal, že odcházející premiér budoucímu premiérovi nastavil velmi vysokou laťku, co se týče obhajoby českých zájmů.Babišův projevPremiér Andrej Babiš se během klimatické konference OSN ve skotském Glasgow kriticky vyjádřil ke klimatickému balíčku Fit for 55. Zelená dohoda by se bez racionálního postoje podle něj mohla stát pro Evropu zelenou sebevraždou. Evropská unie by podle Babiše měla přehodnotit plány a v klimatické otázce začít přistupovat racionálně a bez ideologie.Český premiér upozornil na to, že Evropa produkuje pouze 9 procent CO2, a není možné ničeho dosáhnout bez největších znečišťovatelů, jako je například Čína a USA.Babiš kritizoval také legislativu o emisních povolenkách, což dopadá na ceny energií.Babiš také upozornil na závislost EU na ruském plynu. Podle něj by měla EU místo blokování plynovodu Nord Stream 2 sjednat dlouhodobé kontrakty s Ruskem.Babiš se také dotknul tématu jaderné energie a jejího prosazení jako čistého zdroje. Podle něj Česko nemůže spoléhat pouze na obnovitelnou energii, nakolik to klimatické podmínky neumožňují. Jedinou cestu pro Českou republiku, jak dosáhnout nulových emisí CO2, premiér vidí v jaderné energii a zemním plynu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

