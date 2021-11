https://cz.sputniknews.com/20211103/koalice-si-rozdelily-resorty-prezident-fialu-prijme-az-bude-na-normalnim-pokoji-tvrdi-sef-ods-16382339.html

Koalice si rozdělily resorty. Prezident Fialu přijme, až bude na normálním pokoji, tvrdí šéf ODS

Koalice si rozdělily resorty. Prezident Fialu přijme, až bude na normálním pokoji, tvrdí šéf ODS

V úterý večer se koalice SPOLU a Pirátů a Starostů dohodly na rozdělení ministerstev v chystané vládě. Ministerským předsedou má být lídr ODS a předseda... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T06:29+0100

2021-11-03T06:29+0100

2021-11-03T06:29+0100

česká republika

vláda

koalice

politika

ministr

vláda české republiky

politik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16152718_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ac4927eaeaa72be8236fa32cecfdd683.jpg

Co se týče dalších pozic, pak koalice SPOLU bude mít kromě premiérského křesla i ministerstva financí, obrany, práce a sociálních věcí, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a post ministra pro vědu výzkum a inovace.Druhá koalice, tedy PirSTAN, pak dostane vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro EU. Nová vláda koalic bude mít tak 18 členů, navíc v ní budou ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu a výzkum.Zmiňme, že na tiskové konferenci dále Fiala informoval, že ho kontaktoval vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář. Prezident Miloš Zeman se nachází v Ústřední vojenské nemocnici, první zasedání Poslanecké sněmovny svolal na 8. listopad.Podle Fialy panuje shoda na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády.Za zmínku stojí, že ze zákulisních informací vyplynulo, že celou atmosféru na jednání měla poněkud zkomplikovat analýza, kterou si nechali vypracovat Piráti. Ta mimo jiné v pondělí unikla do médií. Dokument se v podstatě týká volebního debaklu, kdy Piráti vyčítají STAN, že získali málo mandátů. Tvrdí, že zástupci STAN porušovali část koaliční smlouvy, která se týkala zákazu kroužkování.Připomeňme, že již po volbách, které skončily 9. října, vítězná koalice SPOLU podepsala s koalicí PirSTAN memorandum. V dokumentu obě strany prohlásily, že chtějí vytvořit společně většinovou vládu. Ve Sněmovně mají celkem 108 mandátů. Jejich první oficiální schůze se konala ve středu 13. října, a to za účasti lídrů stran. Uvedli tehdy, že chtějí jednat o vládě tak, aby se mohla do pondělí 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouva. V tento den se bude zároveň konat ustavující schůze dolní komory.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/spolu-apirstan-jiz-pres-devet-hodin-rokuji-jak-to-zatim-vypada-16382105.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vláda, koalice, politika, ministr, vláda české republiky, politik