Kreml reagoval na Bidenova slova o „hořící tundře“

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagoval na Bidenova slova o lesních požárech v Rusku: totéž se děje například v Kalifornii nebo v Turecku. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov Kreml nesouhlasí s kritikou ze strany amerického prezidenta. Vladimir Putin bude moci navíc Bidena osobně informovat o ruských akcích v tomto směru.Peskov uvedl, že Rusko nejen bojuje s požáry, ale také diverzifikuje energetickou bilanci, a to už podle jeho názoru přineslo výsledky.„A v tomto případě to vše nebylo oznámeno prezidentovi Spojených států, když hovořil o účasti Ruska. <...> Jsem přesvědčen, že až dojde k další komunikaci mezi oběma prezidenty, <...> Putin bude mít skvělou příležitost říct <...> Bidenovi o tom, co děláme v oblasti klimatu,“ řekl na závěr tiskový mluvčí.Na tiskové konferenci v Glasgowě, kde se koná klimatický summit, Joe Biden kritizoval Rusko a Čínu za jejich faktickou neúčast na fóru G20 v Římě. Řekl, že Putinovi „hoří tundra, ale on mlčí o svém přání cokoliv dělat“.Ruský prezident a čínský prezident Si Ťin-pching se akce nezúčastnili osobně, ale zúčastnili se prostřednictvím video komunikace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

