Loupežníci nalákali muže do auta a pak ho nutili vybírat pro ně peníze z bankomatů

Policisté řeší kuriózní případ loupeže. Obviněni byli tři muži, kteří nalákali poškozeného do vozidla pod záminkou, že od něj koupí telefon. Když muž sedl do... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Obviněni byli tři muži z Janovic nad Úhlavou, z Klatov a Nepomuku ve věku třicet, dvaačtyřicet a pětatřicet let. Trojice mužů se 30. října měla v obci na Klatovsku domluvit s poškozeným, že od něj koupí mobilní telefon. Pod touto záminkou si muž sedl do jejich automobilu. Trojice pachatelů však neměla v úmyslu kupovat žádný telefon. Poté, co muž sedl do auta, mu pachatelé začali vyhrožovat násilím a požadovali po něm 20 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí policie Dana Ladmanová.Muži pak vozili poškozeného po Klatovech k různým bankomatům a nutili ho vybrat nejdříve 10 tisíc korun a pak 2 tisíce.Poškozeného pak muži odvezli zpět do obce, pod podmínkou, že po půlnoci vybere další peníze a předá je.„Pachatelé si skutečně druhý den v neděli dopoledne pro peníze přijeli,“ uvedla dál mluvčí.To už si ale pro ně přišli policisté. Dva pachatelé byli zadrženi na místě, další během hodiny v Klatovech.Muži se dopouštěli trestných činů, za které si odpykali tresty, již v minulosti. Teď jim hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

