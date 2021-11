https://cz.sputniknews.com/20211103/moldavsko-muze-pozadat-gazprom-o-restrukturalizaci-dluhu-16383100.html

Moldavsko může požádat Gazprom o restrukturalizaci dluhu

Moldavsko může požádat Gazprom o restrukturalizaci dluhu

Moldavsko může požádat Gazprom o restrukturalizaci dluhu po auditu dluhu Moldovagazu, uvedl moldavský vicepremiér a ministr infrastruktury Andrei Spinu. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T07:57+0100

2021-11-03T07:57+0100

2021-11-03T07:57+0100

svět

gazprom

plyn

dluh

moldavsko

stát

audit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/89/73/897348_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_6f6eebbc3dd60f67a08f63d5e2b5ad65.jpg

Moldavský parlament vyhlásil 22. října na 30 dní výjimečný stav kvůli energetické krizi. Úřady se 29. října dohodly s Gazpromem na prodloužení smlouvy o dodávkách plynu do republiky o pět let pod podmínkou, že v roce 2022 bude proveden audit dluhů Moldovagazu.Poznamenal, že vláda kategoricky odmítá možnost přeměny dluhu společnosti Moldovagaz vůči Gazpromu na státní dluh. Podle něj by se situace měla řešit na úrovni obou společností.Moldavská prezidentka Maia Sanduová dříve uvedla, že celkový dluh Moldavska vůči společnosti Gazprom činí přibližně 7,5 miliardy dolarů. Zároveň pravý břeh Dněstru dluží za plyn asi 430 milionů dolarů. Pokud vezmeme v úvahu pokutu za říjen 2021, hovoříme již o 700 milionech dolarů.Moldavsko se dohodlo na prodloužení smlouvyOficiální Kišiněv a ruská korporace Gazprom prodloužily před pár dny o dalších pět let smlouvu o dodávkách plynu do Moldavska. „V Petrohradu skončilo jednání delegace Moldavska s Gazpromem. V rámci dohody bude smlouva mezi Gazpromem a Moldovagazem prodloužena o pět let podle formule, kterou navrhla moldavská strana,“ uvádí se ve zprávě na stránce Gazpromu na Facebooku.Od roku 2011 plynové společnosti Ruska a Moldavska prodlužovaly ročně smlouvu o dodávkách. Další smlouva vypršela 30. září. Byla prodloužena do konce října. Obě strany zahájily tehdy jednání o nové dohodě. V současné době je část moldavských podniků převedena na mazut, od 22. října až do 20. listopadu byl v zemi vyhlášen režim mimořádné situace a začalo hledání alternativních dodavatelů paliva.Operátor plynovodního systému Ukrajiny půjčil dříve Moldavsku 15 milionů kubíků plynu pro stabilizaci tlaku v moldavských plynovodech na dobu organizování dodatečných nákupů plynu, oznámil šéf společnosti Serhij Makohon.Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov již dříve oznámil, že v souvislosti s energetickou krizí požádalo Moldavsko Ukrajinu o pomoc v dodávkách plynu a že Kyjev poskytne modré palivo za podmínek návratnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, plyn, dluh, moldavsko, stát, audit