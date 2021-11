https://cz.sputniknews.com/20211103/na-ukrajine-obvinili-spojene-staty-ze-zrady-kvuli-rusku-16382601.html

Na Ukrajině obvinili Spojené státy ze zrady kvůli Rusku

Na Ukrajině obvinili Spojené státy ze zrady kvůli Rusku

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se vydala cestou normalizace vztahů s Ruskem, což může být na Ukrajině vnímáno jako zrada, uvedl web... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Portál poukázal na článek v New York Times o jednáních mezi Washingtonem a Moskvou o kybernetické bezpečnosti, která mají podle amerického listu snížit napětí mezi Moskvou a Washingtonem. Strana.ua připomíná, že ke změně politiky došlo po setkání prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Joea Bidena.Politický analytik Ruslan Bortnyk v rozhovoru pro noviny uvedl, že neveřejné konzultace mezi Moskvou a Washingtonem mohou být pro Ukrajinu nebezpečné.Podle Bortnyka tento vývoj ukazuje kategorickou změnu politické reality, a to i pro Ukrajinu.„(Rozhovory mezi Ruskem a USA; pozn. red.) ukazují, že Západ se snaží odklonit od konfrontace s Ruskem, je zklamán možností změny režimu uvnitř Ruska a snaží se najít podmínky pro studený mír, často i na úkor Ukrajiny,“ vysvětlil expert.Ukazuje to zejména situace se společností Nord Stream 2, uzavřel Bortnyk.Tajné schůzkyCo se týče zmíněného článku z New York Times, pak noviny tvrdí, že po první schůzce prezidentů USA a RF Joea Bidena a Vladimira Putina v Ženevě došlo k řadě tajných jednání na různá témata. Americké noviny The New York Times to napsaly 31. října s odkazem na nejmenované zdroje. Podle novin zastupuje na těchto jednáních USA náměstkyně prezidentova poradkyně pro národní bezpečnost Anne Neubergerová.NYT píše s odkazem na vysokou úřední osobu z americké administrativy, že si USA „velmi jasně uvědomují“ záměry Putina a Kremlu, ale považují za možnou spolupráci v takových otázkách, jako je kontrola zbrojení.The New York Times píše, že USA předaly Rusku jména hackerů podezřelých z kybernetických útoků, aby se přesvědčily, jestli budou následovat zatčení. Washington tím prověřuje vážnost Putinových slibů ohledně pomoci v boji s vyděračskými viry a jinými druhy kybernetických zločinů, píší dále noviny s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. USA a RF udržují rovněž v současnosti vážný a „nejhlubší za poslední léta“ dialog o kontrole zbraní, uvádí NYT.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

