https://cz.sputniknews.com/20211103/nemecke-ministerstvo-zdravotnictvi-uvedlo-ze-zeme-proziva-pandemii-neockovanych-16387674.html

Německé ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že země prožívá „pandemii neočkovaných“

Německé ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že země prožívá „pandemii neočkovaných“

Pandemie v Německu neskončila, země prožívá čtvrtou vlnu, která nejvíce postihuje neočkované obyvatele, prohlásil Jens Spahn, vykonávající funkci německého... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T15:34+0100

2021-11-03T15:34+0100

2021-11-03T15:34+0100

svět

německo

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/16387755_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_852ce23e754396f48d972cb984cde60a.jpg

„Pandemie nejenže stále pokračuje - čtvrtá vlna postupuje v plné síle. Proto je stále třeba ostražitost, včetně vládních bezpečnostních opatření, ale také ostražitost každého člověka. Zažíváme pandemii neočkovaných a ta je masivní. Počty nemocných se zvyšují, stejně jako počet zemřelých, stejně jako pacientů na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl na středeční tiskové konferenci.Ministr poznamenal, že v regionech s nízkou proočkovaností je zaznamenána zvláště vysoká obsazenost míst na jednotkách intenzivní péče. Podle jeho slov vláda vidí tři priority – zachování řady restriktivních opatření, jako je nošení roušek na určitých místech a dodržování odstupu, testování návštěvníků domovů pro seniory a „mnoho, mnoho posilovacích dávek očkování“.Spahn dříve inicioval zrušení epidemiologického nouzového režimu v Německu. V této souvislosti vyjádřil politování nad tím, že to společnost vnímá jako překonání pandemie.„To, že moje výroky byly nesprávně pochopeny, znamená, že jsem se nevyjádřil dostatečně jasně. Říkám to sebekriticky. Protože to tak není - pandemie vůbec neskončila,“ prohlásil Spahn.Výkonná německá kancléřka Angela Merkelová již dříve oznámila zavedení „vážných“ omezujících opatření pro neočkované proti covidu-19, uvedla televizní stanice NTV s odkazem na účastníky setkání vedení vládnoucí Křesťanskodemokratické unie.Během summitu G-20 Merkelová řekla, že míra nárůstu výskytu koronaviru v Německu je „znepokojivá“, a varovala, že vláda bude muset přijmout opatření ke kontrole situace. Úřady přitom již dříve prohlašovaly, že již nebudou zavádět lockdowny a v listopadu mimořádná epidemiologická situace skončí.Podle NTV se hlavní omezení dotknou neočkovaných a budou „vážná“, řekla Merkelová členům strany. Není tedy vyloučeno zavedení každodenního testování na pracovišti pro neočkované a mohou být zavedena omezení návštěvy veřejných míst podle vzorce 2G – vchod bude povolen pouze očkovaným a těm, kteří prodělali covid, testy stačit nebudou.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211101/nemecko-muze-zaradit-cesko-na-seznam-vysoce-rizikovych-zemi-co-to-znamena-pro-cestujici-16369230.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, očkování, koronavirus