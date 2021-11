Netflixovský seriál Ty, který láme všechny rekordy, nám podle psychologů může pomoci ve vztazích

https://cz.sputniknews.com/20211103/netflixovsky-serial-ty-ktery-lame-vsechny-rekordy-nam-podle-psychologu-muze-pomoci-ve-vztazich-16386360.html

V říjnu letošního roku streamovací služba Netflix představila třetí řadu populárního seriálu Ty a už avizovala, že se fanoušci můžou těšit na čtvrtou řadu... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Je vzdělaný, inteligentní, navíc se smyslem pro humor, jednoduše sen každé ženy. Tedy až na to, že je sociopat.Nehledě na to, že je Joe upřímný, a touží po opravdové lásce, zůstává nebezpečným maniakem, který si je svých problémů zcela vědom, a někdy je připraven se změnit.Seriál vypráví příběh Joea, který si vždy vybírá dívku, a myslí si, že je to jeho spřízněná duše. Ve své mysli se k ní obrací slovy TY a je doslova posedlý jejím životem, pronásleduje ji a snaží se udělat její život ideálním. Pravda, její názor ho moc nezajímá, vždyť on ví, jak to udělat lépe.Psychologové takové typy, jako je Joe, označují termínem sociopat. Pro sociopaty je typická neschopnost udržovat zdravé mezilidské vztahy, opovrhování sociálními normami a pravidly. Na druhé straně však mají sociopati neuvěřitelné charisma a dokážou na svoji stranu získat prakticky kohokoliv.Kupříkladu Joe ze seriálu beze strachu a výčitek dělá všechno, co považuje za správné a to ve jménu lásky. Když se díváme na hrdiny seriálu, může u nás doopravdy vzniknout pocit, že Joe své „oběti“ miluje. Ve skutečnosti však trpí nutkavou potřebou kontrolovat jejich život a manipulovat lidmi a okolnostmi. Takové chování u Joea pramení z jeho dětství, kdy se mu nedostávalo pocitů bezpečnosti. Kromě toho se během seriálu dozvídáme, že jeho opatrovník využíval zvláštní metody výchovy.Joe vždy umí odůvodnit své konání, díky čemuž se u diváků vytváří sympatie a empatie k sociopatovi. A v tom tkví jedno z hlavních poslání seriálu: Na pohled příjemný, vzdělaný a hezký člověk může být nebezpečným zločincem, který je schopen odporných skutků. Tvůrci seriálu tak nenápadně zapojují stalking a toxické vztahy do rámce tradičního romantického melodramatu.Ve druhé řadě seriálu se láskou Joea stává Love. Osobnosti Joe a Love jsou si podobné v několika bodech, ve skutečnosti se však jedná o nebezpečný svazek dvou sociopatů.S podobným problémem se v životě potkává pořád více lidí a mít takové osoby ve svém okolí může představovat vážný problém. Je potřeba být ke svému okolí pozorný. Když máte pocit, že jste ve svém životě potkali člověka, který by mohl být sociopatem, nesnažte se ho vyléčit nebo mu pomoci, je to způsob jak se ocitnout v Karpmanově trojúhelníku, kde oběť a agresor mezi sebou hrají dramatickou hru a někdy si dokonce mění role. Vyhrát v této nebezpečné hře však není možné.Když máte pocit, že je vámi někdo posedlý, nikdy to nepřipisujte silné lásce. V takovém případě je lepší přerušit kontakt s osobou a vyhledat pomoc odborníka. Psycholog může pomoci vyřešit problém. Jsou známy případy, kdy oběti stalkerů musejí měnit místo pobytu, obracet se k policistům nebo smazat profily na sociálních sítích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

