https://cz.sputniknews.com/20211103/pet-zpusobu-ktere-vam-pomohou-zjistit-ze-jste-byli-zablokovani-na-whatsappu-16385327.html

Pět způsobů, které vám pomohou zjistit, že jste byli zablokováni na WhatsAppu

Pět způsobů, které vám pomohou zjistit, že jste byli zablokováni na WhatsAppu

Neexistuje přesný způsob, jak zjistit, zda jste byli zablokováni na WhatsAppu, ale existuje několik varovných signálů. Podělil se o to s vámi Business Insider. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T23:28+0100

2021-11-03T23:28+0100

2021-11-03T23:28+0100

svět

blokování

whatsapp

symbol

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15176101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75e5f9d07b65e37e0af9e5e0a52c5931.jpg

WhatsApp je aplikace, která umožňuje chatovat, telefonovat a sdílet fotografie a soubory, kterou používají miliony lidí po celém světě. Není proto divu, že aplikace umožňuje zablokovat uživatele, o kterých nechcete ani slyšet.Blokování určité osoby na WhatsAppu je ten nejsnadnější způsob, jak přestat od něj dostávat zprávy a hovory. Avšak někdy se můžete ocitnout na opačné straně a někdo může zablokovat vás. Jak to poznáte?Ačkoliv neexistuje přímá cesta jak zjistit, zda vás někdo zablokoval, existuje několik varovných znaků, jak to můžete poznat.První, co byste měli prověřit, je to, kdy byl uživatel naposled aktivní. Tato informace se vždy aktualizuje, když uživatel vešel do WhatsAppu, a můžete tak zjistit, kdy byla aplikace naposled použita.Pokud tuto informaci nevidíte, mohlo by to znamenat, že jste byli zablokováni, ačkoliv uživatel mohl tuto službu na svém účtu deaktivovat.Když vás někdo na WhatsAppu zablokoval, nebudete moci vidět, když uživatel změní fotografii svého profilu. Vždy budete vidět jenom tu fotografii, kterou měl uživatel v profilu do vašeho zablokování. Není tedy ani možné prověřit, zda člověk změnil svůj obrázek, ale pokud jste například věděli, že daná osoba ráda a často mění své fotografie, mohlo by to svědčit o tom, že jste byli zablokováni.Další možností je sledování zaškrtnutí vedle odeslané zprávy. Když je vedle odeslané zprávy jedno zaškrtnutí, znamená to, že zpráva byla odeslána, dvě zaškrtnutí pak svědčí o tom, že zpráva byla doručena.Pokud vás někdo zablokoval, druhé zaškrtnutí se nikdy neobjeví. Pokud tomu tak je, existuje velká šance, že jste byli zablokováni.Stejně tak se nebudete moci dovolat tomu, kdo vás zablokoval. Po vytočení čísla přes WhatsApp se hovor prostě neuskuteční.Poslední možností, jak prověřit, zda jste byli zablokováni na WhatsAppu, je zkusit inkriminovanou osobu přidat do skupiny. Pokud obdržíte zprávu, že nemáte právo kontakt přidat do své skupiny, je to jeden z nejjasnějších příznaků, že jste byli zablokováni.Když vás někdo zablokoval na WhatsAppu, nejlepším způsobem bude osobu více nekontaktovat. Pokud se ji budete snažit pořád kontaktovat, mohlo by to hraničit s obtěžováním.

https://cz.sputniknews.com/20211101/nocni-mura-pro-uzivatele-starsich-verzi-smartphonu-whatsapp-dnes-zablokuje-pristup-milionum-lidi-16363121.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

blokování, whatsapp, symbol, tipy