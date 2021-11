https://cz.sputniknews.com/20211103/policie-se-zabyva-milosti-pro-byznysmena-podle-benesove-jde-o-dalsi-krok-proti-nemocnemu-zemanovi-16383354.html

Policie se zabývá milostí pro byznysmena. Podle Benešové jde o další krok proti nemocnému Zemanovi

Policie podrobnosti ohledně svého vyšetřování odmítá podrobněji komentovat.Případ podnikatele Podroužka zaujal i premiéra Andreje Babiše, který abolici spolupodepsal. Babiš se pro novináře vyjádřil, že nechá případ prověřit.„Nezkoumal jsem to. Úředníci mi to dávají k podpisu, tyto věci nemám čas zkoumat. Prověřím, proč to nezjistili,“ vysvětlil Andrej Babiš. Dodal, že milost uděluje prezidentská kancelář a ministerstvo spravedlnosti, proto za případ nesou odpovědnost oni.„Pokud byly v daném případě předloženy nepravdivé lékařské zprávy, měla by prezidentská kancelář nebo ministerstvo učinit patřičné právní kroky,“ uvedl dál Babiš.K celé situaci se vyjádřila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta ale nic prověřovat nehodlá.„Co po mně chcete? Jak jsem odhadla, zase se hledá jen klacek na nemocného prezidenta,“ praví Benešová. Dodala, že ministerstvo vycházelo celkově ze čtyř lékařských zpráv. „Jsou podepsány čtyři lékaři nezávisle na sobě. Chcete po mně, abych jim nevěřila?“ ptá se Benešová.Tři zprávy předložila matka byznysmena Hana Podroužková. Samotný dokument obsahoval jen základní informace, dokumenty byly staršího data a nebylo proto zcela jasné, že je Podroužek vážně nemocný.Resort spravedlnosti si proto podle ministryně vyžádal další zprávu. Předložil ji sám Podroužek a napsala ji praktická lékařka.Podroužek nehledě na nemoc dál podniká. Deset dní po udělení milosti byla do obchodního rejstříku zaregistrována pobočka společnosti EPI Private bank, která má své sídlo v Dominikánské republice. Tato společnost však není jediná, kde figuruje jméno Podroužka. Podnikatel působí v dalších pěti společnostech, které sídlí v Brně, Praze a Olomouci.Benešová tvrdí, že při udělování milosti jeho podnikatelská činnost nebyla brána v úvahu.Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se k situaci nevyjádřil.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman udělil milost 14. září, tedy v den hospitalizace v Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Později však Ministerstvo spravedlnosti upřesnilo, že prezident podepsal rozhodnutí o udělení milosti 9. září.Důvodem omilostnění bylo přihlédnutí ke zdravotnímu stavu podnikatele, který trpí závažným a chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, na hranici jejich selhávání.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

