https://cz.sputniknews.com/20211103/policiste-resili-neobvykly-pripad-seniorka-se-zasekla-v-paternosteru-odkud-visela-hlavou-dolu-16385669.html

Policisté řešili neobvyklý případ. Seniorka se zasekla v páternosteru, odkud visela hlavou dolů

Policisté řešili neobvyklý případ. Seniorka se zasekla v páternosteru, odkud visela hlavou dolů

Na nádražní poště v Brně se stal ojedinělý případ. Strážníci totiž „nadnášeli“ penzistku, které se zasekla noha v páternosteru. Žena tak zůstala viset dva... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T11:59+0100

2021-11-03T11:59+0100

2021-11-03T11:59+0100

česko

policie

pošta

hasiči

brno

záchranář

případ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/937/91/9379184_0:188:3073:1917_1920x0_80_0_0_1619d2db62a74e73011070d13e64523c.jpg

Hlídka strážníků kontrolovala prostor před hlavní nádražím, když jej dokončila, začal na ně anglicky naléhavě volat muž a gestikuloval směrem do nádražní pošty.K nim se následně přidali strážníci, aby ženu co nejvíce nadlehčili. Než přijela záchranka a hasiči, trvalo to asi sedm minut. Starší žena visela celou vahou těla pouze na jedné noze zaseknuté mezi kabinou a stěnou páternosteru. Hasiči pod ní podsunuli lůžko, aby jí ulevili. To s ostatními přidržovali a kolegové mezitím vyřezali část dřevěné konstrukce výtahu a ženu se nakonec povedlo vyprostit.Důchodkyně byla odvezena na vyšetření do Úrazové nemocnice. Mluvčí podotkl, že zůstává záhadou, jak se stalo, že cestou nahoru vypadla celým tělem ven a noha zůstala zaklíněná. Podle jeho slov si žena uvědomovala pouze to, že ji zaměstnalo posouvání tašky na kolečkách a manipulace s respirátorem.Záchrana kocouraJistý kocour měl neuvěřitelné štěstí. Zachránilo ho jen to, že si nelhostejné policistky povšimly pytle, pohozeného uprostřed silnice, stihly se mu vyhnout a zastavily, aby zjistily, co se nachází uvnitř. Kocourka někdo pohodil uprostřed silnice v Doksech na Českolipsku.Kocoura zachránily v září dvě policistky Martina Mlejnková a Andrea Farská z českolipského obvodního oddělení. Ty měly namířeno na střelecký výcvik. Během cesty, nedaleko od odbočky na Staré Splavy, si povšimly překážky, ležící uprostřed silnice. Polekaný kocour putoval na vyšetření k veterináři.Pachatel, který kocoura umístil do pytle, zavázal a pohodil doprostřed silnice, se bude muset odpovídat z týrání zvířat. Českolipští kriminalisté po něm už pátrají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/kocour-lezici-v-pytli-uprostred-silnice-mel-obrovske-stesti-zachranily-ho-nelhostejne-policistky-15945801.html

brno

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, pošta, hasiči, brno, záchranář, případ