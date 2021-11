https://cz.sputniknews.com/20211103/polsko-pobouril-pripad-zbytecne-smrti-zeny-ktera-doplatila-na-zakaz-provadeni-potratu-16390198.html

Polsko pobouřil případ zbytečné smrti ženy, která doplatila na zákaz provádění potratů

Polsko pobouřil případ zbytečné smrti ženy, která doplatila na zákaz provádění potratů

V Polsku poprvé od chvíle, kdy v zemi začal platit zákaz provádět potraty, zemřela žena s patologickým těhotenstvím. Rodinní příslušníci obviňují z tragédie... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

V oznámení advokátky, která hájí zájmy ženy, zemřelé na septický šok, se uvádí:„22. září 2021 zemřela v nemocnici v Pszczyně ve 22. týdnu těhotenství 30letá žena. Žena přišla do nemocnice kvůli tomu, že jí odešla plodová voda se živým plodem. Při prohlídce zdravotníci zjistili absenci plodové vody a potvrdili již dříve diagnostikované vrozené vývojové vady plodu. Během hospitalizace plod zemřel. O necelých 24 hodin později zemřela i pacientka. Příčinou smrti byl septický šok. Zesnulá po sobě zanechala zdrceného smutkem muže a dcerku.“Advokátka také uvedla, že těhotná žena z nemocnice odesílala blízkým zprávy, v nichž se uvádí, že lékaři zaujali vyčkávací taktiku a neprovedli potrat do té doby, dokud nebylo jisté, že plod je mrtev, argumentujíc platnou legislativou, která zakazuje vykonávání potratů.V nemocnici tvrdí, že pečovali o pacientku i plod v souladu se zákony.Postup lékařů v současnosti hodnotí oblastní prokuratura ve městě Katovice. Poláci se rovněž zabývají hodnocením zákona, který zastrašil zdravotníky a fakticky jim svázal ruce.Připomínáme, že v Polsku byl přijat zákon, podle něhož nelze provést potrat ani v případě nevyléčitelných nemocí u plodu. Proceduru lze vykonat pouze v tom případě, když je v ohrožení život a zdraví matky. Zákon měl být přijat již v roce 2016, ale doprovázely ho masové protesty po celé zemi. Akce dostala název Černé pondělí a byla jednou z největších protestních akcí v Polsku od konce 80. let. Po protestech zákon dostal stop. Nehledě na další protestní akce byl nakonec 28. ledna letošního roku zákon přijat.Smrt mladé ženy pobouřila Poláky a v zemi proběhla řada protestních akcí v různých městech, například ve Varšavě, Katovicích, Gdaňsku. Akce proběhly pod názvem Už žádná další. Další protestní akce jsou naplánovány na příští týden.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko, potraty, zákaz, smrt