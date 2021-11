Při havárii letadla An-12 v Rusku poblíž Irkutska zahynulo minimálně pět lidí

https://cz.sputniknews.com/20211103/pri-havarii-letadla-an-12-v-rusku-pobliz-irkutska-zahynuli-dva-lide-16387099.html

V Ruské federaci při havárii letadla An-12 poblíž Irkutska zahynulo minimálně pět lidí. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Celková plocha požáru v místě mimořádné události je více než 300 metrů čtverečních. Nyní tam pracuje 46 lidí a 17 kusů techniky.Letadlo provozovala běloruská letecká společnost Grodno. Za možné příčiny havárie jsou považovány povětrnostní podmínky nebo technická závada.Letadlo na cestě z Jakutska zmizelo z radarů ve 12:50 SEČ, když přistávalo sedm kilometrů od Irkutska.Zdroj Sputniku uvedl, že An-12 vykonával tranzitní let pro přepravu potravin.Federální agentura pro leteckou dopravu RF rovněž potvrdila, že se letadlo vracelo do Irkutska po převozu jídla na Čukotku.Podle informací resortu An-12, který spadl poblíž Irkutska, zmizel z radarů poté, co hlásil, že se chystá přejít do druhého kruhu,V souvislosti s havárií letadla An-12 u Irkutska bylo zahájeno řízení ohledně porušení pravidel bezpečnosti letu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

