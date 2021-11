https://cz.sputniknews.com/20211103/priblizi-kyjevu-silne-slovenske-rameno-evropskou-perspektivu-nazor-ukrajinskeho-politologa-16389251.html

Přiblíží Kyjevu „silné slovenské rameno“ evropskou perspektivu? Názor ukrajinského politologa

Slovensko se stalo po Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku pátou zemí, která se připojila k Deklaraci o uznání evropské perspektivy Ukrajiny. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Významná událost se odehrála během konference OSN o změně klimatu COP26, kde se setkali Zuzana Čaputová a Volodymyr Zelenskyj. Ten upozornil na důležitost podpory ze strany Slovenska na cestě Ukrajiny ke členství v EU a NATO.Jak energicky bude Ukrajina směřovat k vytouženému cíli, který si stanovilo její vedení, opíraje o slovenské rameno? „Nijak to Ukrajině nepomůže,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik politolog Michail Pogrebinskij, ředitel kyjevského Institutu pro politická studia a konfliktologii.Pogrebinskij: Ano, Zelenskyj se chystá se všemi, s kým to půjde, dohodnout se na podepsání Deklarace. Se Slovenskem se to podařilo. Jde však o to, že Slovensko v rámci EU o ničem nerozhoduje, stejně jako Pobaltí a Poláci, kteří již tento dokument podepsali. Vstup Ukrajiny do EU je podle předních evropských zemí vyloučen nejen v blízkém, ale i ve střednědobém horizontu. Brusel je již vyčerpaný tíhou problémů, které přineslo přijetí Polska a Maďarska do unie. A Bulharsko a Rumunsko s jejich extrémně vysokou mírou korupce! Prohlubuje se rozdíl v příjmech na hlavu, v průměrné životní úrovni v zemích staré Evropy a relativně vzato i ve „východní Evropě“, roste zatížení rozpočtu EU. Kdo bude chtít tuto propast ještě více prohlubovat díky naší chudé Ukrajině? Zkrátka, vnímám podepsání Deklarace o evropské integraci jako takovou hru našeho prezidenta, náhodného člověka, který se vůlí osudu ocitl na Olympu moci.Jste přesvědčen, že Francie, Německo, Itálie nepodepíší Deklaraci o evropské perspektivě Ukrajiny?Tuto deklaraci nepodepíší, tím jsem si naprosto jistý.A co je dnes největší překážkou evropské integrace vaší země?No, především, jak už jsem řekl, slabá ekonomika. Otevřít dveře Ukrajině do velké evropské rodiny znamená získat dalšího darmožrouta, kterých už má Brusel hodně. Přijmout do EU ekonomicky slabou Ukrajinu a bezmezně jí pomáhat doslova ve všem? Navíc podotýkám, že se nebavíme o pobaltských zemích, které žijí výhradně z dotací EU. Zamyslete se nad tím: celkový počet obyvatel těchto tří zemí, Litvy, Lotyšska a Estonska, se rovná pouze naší Kyjevské oblasti! Ukrajina se svými 40 miliony občanů by byla těžkým břemenem na krku Evropské unie.Někdy se zdá, že evropská integrace je pro ukrajinské vedení jakýmsi cílem sama o sobě. Ale možná je to opravdu hlavní, primární úkol země?Ale prosím Vás! Dát dnes takový úkol na první místo je prostě absurdní. Ne náhodou dal Brusel Zelenskému jasně najevo, že vůbec nepovažuje za možné takový proces zahájit. Prezident si to nakonec uvědomil a v říjnu řekl, že nevidí důvod klást otázky vedení EU ohledně evropské integrace. Své snahy na tomto poli však neopouští. Otázkou je, proč? Myslím si, že ne pro dobro země, ale ve jménu posílení vlastní image prozápadního vůdce, který vede kurz nezávislý na Rusku, a proto by ho měly podporovat silné země. Všechno je to hra. Vede se na pozadí hrozných ukrajinských problémů, z nichž hlavním je dnes zoufalá situace s covidem. Jen za poslední den - více než 23 tisíc nakažených a 720 úmrtí.Navíc nikdo nepochybuje: skutečná čísla jsou mnohem vyšší než ta oficiální. Pokud to vezmeme úměrně počtu obyvatel, tak je u nás situace horší než v Rusku. Druhým obrovským problémem je samozřejmě nezaměstnanost, vyplavování práceschopné, kvalifikované populace, která odjíždí do zahraničí. A třetím je extrémně nízká úroveň příjmů, kdy se téměř dvě třetiny obyvatel země považují za chudé.Kdyby byl na místě Volodymyra Zelenského prezident, kterému záleží na blahu občanů, řešil by tyto problémy a nedělal by psí oči na Bidena a Johnsona, nehledal by signatáře Deklarace o evropské perspektivě Ukrajiny. A uvědomil by si, jak mimořádně důležité je k tomu, abychom se dostali ze slepé uličky (a to jsem ještě nezmínil plynovou krizi), budování, když už ne zrovna přátelských, tak alespoň pragmatických vztahů s Ruskem a zeměmi SNS. Domnívám se, že taková perspektiva, i když vezmeme v úvahu všechny rozpory, které rozdělily Moskvu a Kyjev, nemá pro nás žádnou alternativu.Jaký je celkový vztah na Ukrajině ke Slovensku, k jeho pomoci a podpoře?K zodpovězení této otázky je potřeba mít alespoň nějaké průzkumy veřejného mínění... Mohu jen uvést, že ti, kteří u nás nenávidí Rusko, vítají současný kurz slovenského vedení, vidí v něm své stejně smýšlející lidi. Tito lidé se nezamýšlejí nad detaily, nechápou, že malé Slovensko, dokonce i na rozdíl od ČR, si prostě nemůže dovolit ohánět se suverenitou a vybočovat z řady většiny v EU. Mimochodem, velmi mě potěšil poslední projev končícího českého premiéra Andreje Babiše na klimatickém summitu v Glasgowě.Hovořil o možné energetické chudobě Evropy, pokud nebudou probíhat jednání s Ruskem a bude pokračovat blokování plynovodů Nord Stream 2 a OPAL. Vzhledem k obecně negativnímu naladění vůči Moskvě se postoj České republiky k plynové krizi, vyslovený Babišem, ukázal jako nezávislý a samostatný, což je dnes vzácné...Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

