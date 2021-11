https://cz.sputniknews.com/20211103/rusko-a-usa-pracuji-na-zvysovani-prahu-pouziti-jadernych-zbrani-16385199.html

Rusko a USA pracují na zvyšování prahu použití jaderných zbraní

Ruská federace a Spojené státy pracují na zvyšování prahu použití jaderných zbraní, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov počítá Rusko s vývojem jaderné strategie USA takovým způsobem, aby nevyvolávala znepokojení RF.Rusko by chtělo vidět jakékoli kroky ze strany USA, které by pomohly odstranit neurčitost v otázce použití jaderných zbraní, bylo by to vzájemné,“ prohlásil v úterý náměstek ministra zahraničí Ruska Sergej Rjabkov.„Chtěli bychom přece jen uvidět jakékoli kroky, které by mohly dodat konkrétnosti a jasnosti v této oblasti – aby byl jaderný práh vyšší, než je dnes. Bylo by to vzájemné,“ řekl Rjabkov v jednání fóra Dialog Fort Ross.Jak zdůraznil náměstek ministra zahraničí RF, Moskva je ochotna posoudit možnost jednání na toto téma s představiteli administrativy prezidenta USA Joea Bidena na mezivládní úrovni v rámci strategického dialogu RF-USA.USA nedokáží vybudovat stoprocentní protiraketovou obranu, zvýší ale riziko pro Rusko, prohlásil Sergej Rjabkov.Podle jeho slov chtějí USA postavit na svém území „neproniknutelný stoprocentní štít“.„Nemyslím si, že je to možné, v nejlepším případě budou USA moci se ochránit před omezenými raketovými útoky z některých zcela určitých směrů. Avšak s pokrokem technologií se vytváří nový potenciál, a USA přidávají nástroje v této oblasti, vidíme stále více riskantních situací, kdy tento potenciál začne v konečném důsledku podkopávat, pokud ne devalvovat, kritické prvky ruského jaderného odstrašení,“ řekl Rjabkov.„My to nechceme. Myslíme si, že existuje neoddělitelné spojení mezi útočným a obranným strategickým potenciálem na obou stranách,“ řekl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

