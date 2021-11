https://cz.sputniknews.com/20211103/sleduji-jejich-aktivitu-a-jsou-pro-me-inspiraci-caputova-se-setkala-s-vevodkyni-kate-16382871.html

„Sleduji jejich aktivitu a jsou pro mě inspirací." Čaputová se setkala s vévodkyní Kate

„Sleduji jejich aktivitu a jsou pro mě inspirací.“ Čaputová se setkala s vévodkyní Kate

V rámci klimatické konference v Glasgow se setkala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s vévodkyní Kate.

Čaputová uvedla, že vévodkyni Kate a jejímu manželovi princi Williamovi záleží také na záchraně naší planety, proto prý přišli do Glasgow.Podle jejích slov vyjádřilo několik členů britské královské rodiny v posledních týdnech nespokojenost s nečinností světových lídrů v krocích proti pokračující klimatické změně. V postu zmínila i slova britské královny Alžběty II., která uvedla, že místo slov již nastal čas na činy.Čaputová se setkala také s princem Charlesem, se kterým diskutovala o opatřeních na ochranu klimatu. Podle informací Čaputová s Charlesem diskutovala o tom, jak Slovensko a Spojené království přispívají k ochraně klimatu. Zároveň ale společně probírali i to, že naléhavost klimatické krize pociťují zejména mladí lidé. Rovněž se shodli, že potřeba ochrany klimatu nepředstavuje pouze náklady, ale může být spojena i s velkými ekonomickými příležitostmi.Slovenská prezidentka navíc na svém účtu na Instagramu oznámila, že se na glasgowské konferenci setkala i s několika dalšími světovými lídry a osobnostmi.Rozloučila se například s dosluhující německou kancléřkou Angelou Merkelovou, které poděkovala za její dlouholeté působení v politice. Mluvila také se šéfkou Evropské komise Ursulou Von Der Leyenovou, přičemž vyjádřila potěšení, že EU oznámila klimatické cíle, které patří mezi ty nejambicióznější.Klimatická konferenceKlimatická konference OSN v Glasgow, známá také pod zkratkou COP26, je považována za nejvýznamnější globální klimatické fórum od přijetí Pařížské klimatické dohody v roce 2015. Dvoutýdenní akci zahájilo Fórum světových lídrů, které se koná ve dnech 1. a 2. listopadu.Uveďme, že na summit do Skotska se sjelo zhruba 130 světových lídrů, včetně amerického prezidenta Joe Bidena i českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Chybí ovšem vrcholoví představitelé Ruska a Číny.Do Glasgow dorazila i světoznámá klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Hvězda hnutí stávkujících studentů spoluorganizovala otevřený dopis, ve kterém vyčítala světovým vládám, že nejsou schopné účinně konat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

