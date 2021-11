https://cz.sputniknews.com/20211103/v-paname-zemrelo-osm-lidi-na-vecirku-ve-stylu-hry-na-olihen-16386067.html

V Panamě zemřelo osm lidí na večírku ve stylu Hry na oliheň

V Panamě zemřelo osm lidí na večírku ve stylu Hry na oliheň

V Panamě zemřelo osm lidí během tematické halloweenské party ve stylu televizního seriálu Hra na oliheň. Informoval o tom 31. října zpravodajský server TN... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T13:32+0100

2021-11-03T13:32+0100

2021-11-03T13:32+0100

svět

nehoda

seriál

smrt

zahraničí

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/16301932_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_987dba564a564362dcf7b9624ae3e5df.jpg

K incidentu došlo 29. října ráno. Předpokládá se, že na večírku došlo k přestřelce dvou místních gangů, při níž bylo zastřeleno pět lidí a další tři těla byla nalezena na nedaleké skládce odpadků. Sedm osob bylo zraněno.Prokurátor Rafael Baloyes uvedl, že střelba začala poté, co jedna osoba střílela na podezřelé členy konkurenčního gangu Los Galácticos. Zatím byly zadrženy dvě osoby, včetně bratra jednoho ze zabitých.Policejní ředitel John Dornheim poznamenal, že někteří ze zúčastněných měli záznam v trestním rejstříku a střelná zranění z předchozích střetů.Hra na oliheňNutno podotknout, že Hra na oliheň je velmi oblíbený seriál, který se stal nejpopulárnějším projektem v celé historii Netflixu. Od premiéry tuto TV show vidělo přes 111 milionů diváků.Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně ČeskaToto jihokorejské drama o přežití je bezesporu největším seriálem Netflixu od loňského Pána tygrů. Podle režiséra a scénáristy Hwang Tong-hjŏka rozhovory ohledně návratu seriálu již probíhají.Režisér a scénárista ale uvedl, že má v hlavě film, který opravdu chce natočit a přemýšlí o tom, který natočit dřív. Ačkoli se druhá série zdá být velmi pravděpodobná, fanoušci si možná budou muset na jakýkoli nový materiál chvíli počkat, pokud se Hwang rozhodne pro svůj filmový vášnivý projekt.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/cukrarka-uvedla-jak-si-doma-pripravit-susenky-ze-serialu-hra-na-olihen-16378807.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nehoda, seriál, smrt, zahraničí, netflix