https://cz.sputniknews.com/20211103/v-pentagonu-oznamili-vytvoreni-tripolarniho-systemu-ve-svete-16389041.html

V Pentagonu oznámili vytvoření tripolárního systému ve světě

V Pentagonu oznámili vytvoření tripolárního systému ve světě

Předseda sboru náčelníků štábů USA Mark Milley promluvil o vytvoření světového řádu se třemi centry moci, tedy nejen ve Washingtonu, ale i v Moskvě a Pekingu. 03.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-03T18:29+0100

2021-11-03T18:29+0100

2021-11-03T18:29+0100

svět

čína

usa

svět

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/576/27/5762763_0:0:2841:1599_1920x0_80_0_0_89bf6c5f99bed754b1722548bd655249.jpg

Svět se stává tripolární s mocenskými centry ve Spojených státech, Rusku a Číně. S takovým prohlášením přišel šéf dboru náčelníků štábů USA Mark Milley.Svět se podle něj stal strategicky méně stabilní, než byl během posledních 40-50 let.Podotkl, že americká armáda by měla rozšířit komunikaci s Ruskem, éru velmocenského míru by neměla nahradit válka.„Krátká odpověď na vaši otázku je ano,“ odpověděl Milley na bezpečnostním fóru Aspen Institute na otázku o nutnosti prohloubení kontaktů mezi ruskou a americkou armádou.Zdůraznil, že „by Spojené státy měly mluvit nejen se spojenci a partnery, ale také s odpůrci a nepřáteli“.Na začátku září se Milley vyslovil k tématu situace v Afghánistánu, jmenovitě ke skutečnosti, že se moci v zemi chopili bojovníci hnutí Tálibán*. Tohle Milley vysvětlil tím, že občané nevěřili své vládě.„Myslím, že jedním z hlavních problémů je vládní korupce… Samotná vláda nebyla v očích lidu legitimní. Viděli jste, jak to nakonec dopadlo. Vyšší vládní elita byla doslova vyřazena,“ řekl Milley, kterého cituje televize Fox News. Milley poznamenal, že se afghánská vláda rozpadla dřív, než to očekávaly úřední osoby.„Rozpad afghánské armády se konal mnohem rychleji a velmi nečekaně téměř pro všechny, stejně jako krach afghánské vlády,“ dodal generál.* Teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

čína

usa

svět

pentagon

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, svět, pentagon