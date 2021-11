https://cz.sputniknews.com/20211103/vojtech-pripravuje-zmeny-v-opatrenich-na-hromadne-akce-mozna-uz-jen-s-pcr-testem-16387487.html

Vojtěch připravuje změny v opatřeních. Na hromadné akce možná už jen s PCR testem

Vojtěch připravuje změny v opatřeních. Na hromadné akce možná už jen s PCR testem

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přišel s iniciativou na úpravu opatření pro hromadné akce. Bezinfekčnost by mohla být prokazatelná pouze PCR testem, nikoli... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Vojtěch s iniciativou přišel den poté, co ho centrální řídící tým v plošné variantě zamítl. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová argumentovala, že evropské státy antigenní testy uznávají.Kromě toho dnes premiér Andrej Babiš uvedl, že v nejbližším období dosluhující vláda neplánuje zpřísňovat opatření.Kromě toho byla zkrácena doba platnosti PCR testů, které po novém platí 72 hodin místo 7 dní a antigenní test jenom jeden den místo dřívějších tří. Lidi si také musí hradit testy z vlastní kapsy, pokud ho potřebují do divadla nebo hospody.„Je to hodně o individuální odpovědnosti. Teď už to není o tom vršit nějaká další opatření, pokud je lidé nebudou dodržovat,“ uvedl dál Vojtěch. Za klíčové pro zvládnutí situace s koronavirem ministr považuje očkování.Zmiňme, že za včerejšek laboratoře zaznamenaly 9902 případů nákazy koronavirem. Hospitalizováno je 2058 lidí, přičemž v těžkém stavu je 288. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 je tak nejvyšší od 7. května. Některé nemocnice už musely opět otevřít covidová oddělení. Hrozí také omezování naplánovaných zákroků. Zdravotníci za včerejšek aplikovali 39 000 dávek očkovací látky proti covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

