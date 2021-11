https://cz.sputniknews.com/20211103/zahradil-se-pustil-do-ekonoma-knuuuaneb-zacne-kvuli-neprijeti-eura-skuhrat-pan-prouza-16383593.html

Zahradil se pustil do ekonoma: Kňúúú…aneb začne kvůli nepřijetí eura skuhrat pan Prouza

Europoslanec Jan Zahradil ve svém tweetu reaguje na slova ekonoma Tomáše Prouzy, který okomentoval přijetí eura. Na koalici SPOLU zaútočil s tím, že řeči o... 03.11.2021, Sputnik Česká republika

Koalice Spolu a Pirátů se STAN neplánuje vstoupit do eurozóny. Česká republika nesplňuje podmínky pro přijetí eura a navíc jeho přijetí není v současnosti pro Česko výhodné. Tuto otázku by proto mohla řešit až další vláda.Zmiňme, že Česká národní banka a ministerstvo financí doporučily vládě, aby neurčovala datum vstupu do eurozóny.Česká republika se zavázala dělat vše tak, aby byla na vstup do eurozóny připravena co nejdříve. Určení termínu vstupu spadá do kompetencí členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Neplnění kritérií konvergence však pro ČR nenese žádné důsledky. Po přijetí eura by Česká republiky přišla o samostatnou měnovou politiku, kterou provádí Česká národní banka.Právě na fakt, že tato vláda se přijetím eura zabývat podle svých vlastních slov nebude, reagoval ekonom Tomáš Prouza.Jeho post neunikl pozornosti europoslance Jana Zahradila, který si servítky moc nebral. „Kňúúú…aneb začne kvůli nepřijetí eura skuhrat pan Prouza, kdysi chráněnec expremiéra Sobotky, nejneschopnější vládní tajemník pro #EU všech dob a jeden z těch, co dovedli @CSSD tam, kde je - pak je navýsost zřejmé, že je naopak vše v pořádku,“ napsal.Zmiňme, že podle srpnové prognózy ministerstva financí veřejné finance v tomto roce skončí se schodkem 7,7 procenta HDP. Příští rok by to mělo být 5 procent. Klesající tendence by měla být zachována i v dalších letech a dosáhnout schodku 4,1 procenta v roce 2024. V loňském roce deficit veřejných financí dosáhl 5,6 procenta HDP. Celkový veřejný dluh by se měl podle ministerstva zvýšit z 37,7 procenta HDP z loňského roku na letošních 43,5 procenta HDP. V roce 2022 by to mělo být 46,2 procenta a do roku 2024 by měl dosáhnout 51,8 procenta HDP. Při plánových úsporách, úpravě spotřebních daní, revizi zdanění globálních firem a pokračování v redukci daňových výjimek by do roku 2024 deficit veřejných financí klesl na 3,4 procenta HDP a celkový dluh by stoupl na 50 procent HDP.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

