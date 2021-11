https://cz.sputniknews.com/20211104/bez-redukce-emisi-v-asii-jakykoli-green-deal-v-evrope-nema-smysl-rika-ekonom-po-summitu-osn-16397646.html

Bez redukce emisí v Asii jakýkoli Green Deal v Evropě nemá smysl, říká ekonom po summitu OSN

Bez redukce emisí v Asii jakýkoli Green Deal v Evropě nemá smysl, říká ekonom po summitu OSN

Premiér Andrej Babiš byl hostem 26. klimatické konference OSN v Glasgow. Ve svém proslovu poukázal na nutnost koordinovat bezuhlíkové cíle EU s mimoevropskými... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T19:01+0100

2021-11-04T19:01+0100

2021-11-04T19:01+0100

názory

osn

rusko

plyn

energetika

česká republika

andrej babiš

elektřina

emise

obnovitelné zdroje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/16393964_0:559:1200:1234_1920x0_80_0_0_e57af600cc03b8c3f022d575a91b9e65.jpg

Premiér Andrej Babiš během svého projevu na konferenci uvedl, že klimatické úsilí Evropy je zatím ojedinělé a velmi ambiciózní, i když na globálním znečištění se podílí z pouhých 9 %. Podotkl, že EU nemůže dosáhnout ničeho bez zapojení největších znečišťovatelů, jako jsou Čína a USA. Je potřeba koordinovat a upravovat stanovené cíle v souladu s ostatními státy a pomocí jakých kroků?doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. (Trikolóra): Pokud připustíme, že je CO2 takovou hrozbou, jak tvrdí klimaalarmisté, klíč k řešení problému je v Asii, kde tyto emise velmi rychle rostou. Otázkou je, zda si Čína může ve svém stupni ekonomického rozvoje dovolit tyto emise omezovat, aniž by tím brzdila ekonomiku. A vůbec netuším, jaká politika EU, jaká koordinace by k tomu Čínu mohla přinutit. Bez redukce emisí CO2 v Asii jakýkoli Green Deal v Evropě nemá smysl.Balíček Fit for 55 stanovil 18 kroků k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Mezi ně patří zákaz výroby aut se spalovacími motory do roku 2035, emisní kvóty pro dopravu a individuální bydlení. Jakým způsobem by měla Česká republika a její průmysl tyto kroky realizovat? Jsou připraveny potřebné výpočty, jak navrhovaná opatření ovlivní ekonomiku a blahobyt občanů?Jakékoli výpočty tohoto typu (pokud existují) jsou naprosto naivní a postrádají smysl. Já osobně říkám, že čím víc budeme s těmito kroky pokračovat, tím více je nutné smířit se se společenskými a ekonomickými distorzemi, které v důsledku toho budou v tržních vztazích vznikat. Nevím o tom, že by někdo měl propočítané, jak letos (již v důsledku všech možných zelených plánů EU) vzrostou ceny plynu a elektřiny. Stejně tak do budoucna nevíme, k čemu nás experimenty typu Green Deal nebo Fit for 55 dovedou. Bojím se ale, že to nic pozitivního nebude.Pokud jde o průmysl, ten by měl z principu reagovat na tržní podněty, nikoli na nařízení jakékoli centrální autority. Bohužel Green Dealem je tento princip otočen o 180 stupňů a tak i náš průmysl to bude mít velmi těžké.Informovala současná vláda své občany v dostatečně míře o tom, jak přijatá Zelená dohoda ovlivní jejich životy? Může nedostatečná informovanost způsobit jisté sociální napětí?Sociální napětí nezvýší neinformovanost, ale reálné ekonomické dopady, ať už o nich vláda informuje nebo ne. Zvýšené ceny energie a s tím spojené problémy jsou první výstrahou, která už samozřejmě k nějakému sociálnímu napětí vede. Ale abych se vrátil k položené otázce – myslím, že obecně lidé nevědí, co je s Green Dealem čeká, co je na ně nachystáno. Samozřejmě chápu, že se tato vláda moc nikde nechlubí tím, že se ke Green Dealu připojila. Doporučil bych všem lidem, aby toto téma aktivně sledovali a nečekali na to, co jim ten který politik řekne.Usnadní podle Vás summit v Glasgow dialog o přizpůsobení balíčku Fit for 55 reáliím a potřebám jednotlivých států EU? Potřebují k tomu jinou platformu pro jednání?Green Deal ani Fit for 55 nejsou postavené na realitě z podstaty věci. Tady se bavíme o fyzikálních a ekonomických zákonech, ty žádné summity nezmění. Kdybych to měl uvést na příkladu – máme tři možnosti stabilního zdroje pro výrobu elektrické energie – uhlí, plyn a jádro. Debata může být o tom, který z těchto zdrojů upřednostníme, aby nám kryl případné výpadky v obnovitelných zdrojích. Místo toho jsme se dozvěděli, že: „Vysoké ceny energií ukazují, že je nutné rozvíjet čistou energetiku“. Nebo že „zbývá minuta do půlnoci“. Setkání řešící otázky životního prostředí, na které řada jeho účastníků dorazí soukromými tryskáči, považuji za pokrytecké a nic neřešící.Ve svém proslovu premiér varoval před energetickou chudobou. Dle něho to může hrozit obyvatelům Evropy, pokud politici budou pokračovat v blokování nového plynovodu: „Namísto sjednání dlouhodobých kontraktů s Ruskem se evropští politici horlivě snaží zablokovat tranzitní kapacitu plynovodů Nord Stream 2 a Opal s poukazem na obavy z budoucí závislosti EU na Rusku.“ Co si o jeho názoru myslíte?Projev Andreje Babiše se mi líbí, i když nevím, do jaké míry to není jen hra o získávání voličů v České republice v situaci, kdy pociťujeme první negativní dopady zelené evropské politiky. Každopádně má pravdu, některé státy jsou opravdu kvůli nerostným surovinám závislé na jiných. Pokud masivně přejdeme na elektromobilitu, staneme se závislí na jihoamerickém a čínském lithiu. Dochází nám to?

https://cz.sputniknews.com/20211103/ivk-k-projevu-babise-v-glasgow-fialovi-nastavil-latku-obhajoby-ceskych-zajmu-v-eu-velmi-vysoko-16388206.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

osn, rusko, plyn, energetika, česká republika, andrej babiš, elektřina, emise, obnovitelné zdroje, klimatické změny, nord stream 2, evropská unie (eu)