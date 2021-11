https://cz.sputniknews.com/20211104/bide-je-znepokojen-tim-ze-ma-turecko-systemy-s-400-rekl-to-i-samotnemu-erdoganovi-16392174.html

Biden je znepokojen tím, že má Turecko systémy S-400. Řekl to i samotnému Erdoganovi

Americký prezident Joe Biden sdělil svému tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi během summitu G20, který se konal minulý víkend v Římě, obavy... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Summit G20 se konal v italské metropoli ve dnech 30. - 31. října.Podle vysoce postaveného diplomata USA sdělily Turecku své obavy „velmi jasně“.Rusko a Turecko podepsaly smlouvu na plukovní sadu protiletadlových raketových systémů S-400 v roce 2017, přičemž dodávky turecké straně byly dokončeny v létě a na podzim roku 2019.Pozitivní přístupTurecký prezident Recep Tayyip Erdogan po jednání se svým americkým protějškem Joem Bidenem na okraj summitu G20 v Římě prohlásil, že vidí jeho pozitivní přístup k dodávkám stíhacích letounů F-16 do Ankary.„Jsou zde peníze, které bychom měli dostat za F-35. Na pořadu dne bylo i téma F-16 - nová letadla nebo jejich modernizace. A zde jsme viděli pozitivní přístup Bidena k této otázce. Naši ministři obrany již vedou tento proces,“ prohlásil Erdogan před novináři v Římě.Již dříve přitom Erdogan uvedl, že Spojené státy americké nabídly jeho zemi nákup stíhaček F-16 poté, co bylo Turecko vyloučeno z programu dodávek F-35. Zmiňme, že USA zaslaly Turecku oficiální oznámení o vyřazení z programu dodávek nejnovějších stíhaček F-35 kvůli tomu, že Ankara nakoupila ruské systémy protivzdušné obrany S-400. Spojené státy tak zrušily společné memorandum F-35 podepsané Tureckem v lednu roku 2007 se sedmi zbývajícími partnery projektu F-35 – Velkou Británií, Itálií, Nizozemskem, Austrálií, Dánskem, Kanadou a Norskem.Mimo to se Turecko dříve zavázalo k nákupu stovky letounů F-35. Rovněž se tato země podílela na výrobě více než tisíce součástek pro ně. Jak již dříve prohlásil ministr průmyslu a technologie republiky Mustafa Varank, Turecko tyto součástky nadále vyrábí, přestože ho Spojené státy z tohoto projektu vyloučily.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

