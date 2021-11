https://cz.sputniknews.com/20211104/bude-mezi-sr-a-ukrajinou-diplomaticky-skandal-lidrovi-hnuti-aliance-dali-na-hranicich-zpatecku-16396396.html

Bude mezi SR a Ukrajinou diplomatický skandál? Lídrovi hnutí Aliance dali na hranicích zpátečku

Bude mezi SR a Ukrajinou diplomatický skandál? Lídrovi hnutí Aliance dali na hranicích zpátečku

Předseda mimoparlamentního hnutí na Slovensku Aliance Krisztián Forró byl nemile překvapen na hranicích s Ukrajinou. Přes hranice se totiž nedostal a dozvěděl... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

„O odepření vstupu nás informoval představitel strany Szövetség – Aliance. Resort diplomacie se následně spojil s panem Forróem a nabídl mu součinnost při objasnění okolností rozhodnutí ukrajinských orgánů,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věci a evropských záležitostí Slovenské republiky.Forró se také obrátil na ukrajinského velvyslance na Slovensku.Forró se rovněž obrátil na ministra zahraničí Ivana Korčoka se žádostí uveřejnit seznam občanů Slovenské republiky, kteří mají zakázaný vstup na území Ukrajiny.O incidentu předseda Aliance informoval včera i na svém účtu na Facebooku.„Dnes jsem se vydal do Užhorodu. Těšil jsem se, že se seznámím s městem a sejdu se se zástupci maďarské komunity žijící na Ukrajině. Ještě nikdy jsem nebyl na Ukrajině. Na ukrajinské hranici mě však čekalo nepříjemné překvapení. Zamezili mi vstup do země. Dověděl jsem se, že do října 2023 jsem na černé listině. A to bez jakéhokoliv odůvodnění,“ uvedl Forró na svém účtu na Facebooku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

