Bundestag vyjádřil pochybnosti o spuštění plynovodu Nord Stream 2 do roku 2022

Německo pravděpodobně nezačne přijímat palivo prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2 před koncem letošního roku. Tento názor vyjádřil šéf energetického výboru... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Agentura Bloomberg již dříve informovala, že uvedení plynovodu do provozu se může odložit až do května, protože rozhodnutí německého regulačního úřadu bude dále zkoumat Evropská komise.Poslanec za stranu Alternativa pro Německo Jan Nolte zase souhlasil s předpovědí ohledně certifikace plynovodu kvůli velkému počtu politických odpůrců projektu.Německé ministerstvo hospodářství již dříve dospělo k závěru, že certifikace ruského ropovodu neohrozí bezpečnost dodávek pohonných hmot do Německa a EU.V Německu dříve požádali o urychlení uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu. Bavorský ministerský předseda Markus Söder se v rozhovoru pro deník Bild vyslovil pro co nejrychlejší zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Podle jeho názoru může toto rozhodnutí zastavit růst cen plynu na evropském trhu.Nord Stream 2Plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září, nyní probíhá proces certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2 AG. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců.Gazprom v září oznámil, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla plně dokončena, a od června probíhají práce na certifikaci provozovatele plynovodu jako nezávislého, aby mohl začít dodávat plyn. Moskva zároveň upozornila, že smlouva o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu zůstane v platnosti po celou dobu její platnosti a Moskva nemá v úmyslu vzdát se ukrajinského tranzitu ani po jejím ukončení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

