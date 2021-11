https://cz.sputniknews.com/20211104/cina-vyslovila-protest-eu-kvuli-navsteve-europoslancu-na-tchaj-wanu-16394752.html

Čína vyslovila protest EU kvůli návštěvě europoslanců na Tchaj-wanu

Čína vyslovila protest EU kvůli návštěvě europoslanců na Tchaj-wanu

Čína vyslovila protest EU kvůli návštěvě na Tchaj-wanu delegace Evropského parlamentu, sdělil na čtvrtečním briefingu mluvčí čínského MZV Wang Wen-pin. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Delegace Zvláštního výboru europarlamentu pro zahraniční vměšování do demokratických procesů přicestovala ve středu na Tchaj-wan na třídenní návštěvu, během které se zástupci europarlamentu mají setkat s prezidentkou ostrova Cchaj Jing-wen, premiérem Su Čen-Čchangem a dalšími vysoce postavenými osobami. Strany hodlají projednat zkušenosti Tchaj-wanu ohledně boje s dezinformacemi, pokusů o zasahování do tchajwanské demokracie, masmédií, kultury a školství, a také úsilí Tchaj-wanu pro posílení kybernetické stability v zemi.Zdůraznil, že princip jedné Číny je politický základ rozvoje bilaterálních vztahů mezi Čínou a EU, a že se tento princip stal všeobecně uznávanou normou mezinárodních vztahů. Poukázal na to, že dodržování daného principu vyžaduje, aby země, jež mají diplomatický styk s Čínou, neměly žádné oficiální kontakty s Tchaj-wanem.„ČLR vyzývá Evropskou unii k nápravě jejich chyb, aby nevysílala falešné signály separatistickým sílám, jež vystupují pro nezávislost Tchaj-wanu, a také aby se vyhýbala poškození vztahů mezi Čínou a EU,“ dodal.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se na Tchaj-wan přesunuly síly Kuomintangu v čele s Čankajškem. Obchodní a neformální vztahy mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od počátku devadesátých let zahájily strany styk přes nevládní organizace, pekingskou Asociaci pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

