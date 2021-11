https://cz.sputniknews.com/20211104/danska-premierka-prohlasila-ze-nevedela-o-protizakonnosti-vybiti-milionu-norku-16393530.html

Dánská premiérka prohlásila, že nevěděla o protizákonnosti vybití milionů norků

Dánská premiérka prohlásila, že nevěděla o protizákonnosti vybití milionů norků

„Nevěděla jsem o tom ani v tomto čase, kdy bylo přijato rozhodnutí (pozn. o vybití norků), ani v čase následující tiskové konference… V krizové situaci se nikdy nesmíme bát přijímat nezbytná rozhodnutí,“ řekla Frederiksenová na tiskové konferenci v odpovědi na otázky komise.Dánský rozhlas informoval, že loni v prosinci zahájil parlament království vyšetřování incidentu s cílem zjištění, jestli Frederiksenová a členové dánského kabinetu ministrů věděli o protizákonnosti vybití norků v zemi. Komise, která se věnuje vyšetřování, zjistila, že nemá možnost si přečíst SMS korespondenci premiérky a ostatních členů vlády týkající se daného incidentu, protože telefony úředníků byly nastaveny tak, že zprávy byly automaticky smazány 30 dní po odeslání.Frederiksenová učinila na tiskové konferenci prohlášení ohledně odstranění korespondence, že její kancelář jí poradila nastavení automatického odstranění telefonní korespondence v létě 2020, ještě před rozhodnutím o vybití norků.V listopadu 2020 dánská vláda prohlásila, že je potřeba zlikvidovat všechny norky v království, tedy 15-17 milionů zvířat na všech farmách, poněvadž jsou nositeli nebezpečně zmutovaného koronaviru. Byl tak zlikvidován kožešinový průmysl, jeden z největších v Evropě.Dánská vláda přijala v prosinci zákon, podle kterého je v království zakázáno chovat norky do 31. prosince 2021 kvůli nebezpečí šíření zmutovaného koronaviru. Vláda byla nucena přiznat, že neměla z právnického hlediska právo požadovat to po majitelích norkových farem do přijetí příslušného zákona.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

