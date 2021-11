https://cz.sputniknews.com/20211104/doufam-ze-si-to-pristi-premier-uvedomi-jak-je-blok-dulezity-vzkazal-babis-pred-summitem-v4-16393795.html

„Doufám, že si to příští premiér uvědomí, jak je blok důležitý,“ vzkázal Babiš před summitem V4

„Doufám, že si to příští premiér uvědomí, jak je blok důležitý,“ vzkázal Babiš před summitem V4

Premiér Andrej Babiš před svým dnešním odletem do Budapešti na setkání premiérů V4 uvedl, že nechápe, proč někdo kritizuje V4. Zároveň doufá, že si budoucí... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T09:52+0100

2021-11-04T09:52+0100

2021-11-04T10:13+0100

V Budapešti se setkají premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska společně s prezidentem Jižní Koreje a budou jednat například o vzájemné spolupráci, klimatických změnách či zmírňování dopadů pandemie covidu-19.Babiš nastínil i jedno z možných témat. Podle jeho slov chce maďarský premiér Viktor Orbán, aby V4 nějakým způsobem prosazovala finanční pomoc od Evropské unie pro Egypt, který je nejaktivnější v zastavování migrantů.Zmiňme, že jihokorejský prezident se summitu Visegrádské čtyřky účastní podruhé. Vůbec poprvé se to stalo v České republice v roce 2015. Kolem 12. hodiny se uskuteční společná tisková konference pěti účastníků, následovat bude oběd. Odpoledne bude Babiš hovořit nejprve s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem a poté s jihokorejským prezidentem. V podvečer se pak vrací zpět do Česka.Podle premiéra je pro naši zemi Jižní Korea velmi důležitá a je to jeden z největších investorů v Česku. Dodal, že je to i jeden z potenciálních dodavatelů jádra.Babiš se vyjádřil i ke vzniku nových ministerských míst v kabinetu, který sestavují koalice SPOLU a PirSTAN. Podle něj jsou posty zbytečné a přinesou náklady.Podle jeho mínění se budou funkce zdvojovat. Připomněl totiž, že naši zemi zastupuje v EU na evropské radě premiér a i resort zahraničí má sekci Evropské unie.Nutno podotknout, že se jedná o jednu z posledních, dokonce možná úplně poslední zahraniční cestu Andreje Babiše na postu premiéra. V pondělí se totiž ustanoví nová Poslanecká sněmovna, Babišova vláda složí demisi a moc předá do rukou nového premiéra – Petra Fialy.Rozdělení resortůV úterý večer se koalice SPOLU a Pirátů a Starostů dohodly na rozdělení ministerstev v chystané vládě. Ministerským předsedou má být lídr ODS a předseda koalice SPOLU Petr Fiala.Co se týče dalších pozic, pak koalice SPOLU bude mít kromě premiérského křesla i ministerstva financí, obrany, práce a sociálních věcí, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a post ministra pro vědu výzkum a inovace.Druhá koalice, tedy PirSTAN, pak dostane vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, připadne jim i nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro EU. Nová vláda koalic bude mít tak 18 členů, navíc v ní budou ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu a výzkum.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

