Jak uvařit tureckou kávu správně? Přinášíme tipy, které pomohou zvýraznit chuť a vůni nápoje

Někteří z nás si zvykli označovat jakoukoli kávu uvařenou v džezvě jako „tureckou kávu“, i když to není úplně správně. Stejná metoda je totiž oblíbená i v... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

V tomto článku jsme se rozhodli, že vám prozradíme, jak uvařit dokonalou tureckou kávu, jak si všímat všech jemností přípravy tohoto nápoje a čemu byste rozhodně měli věnovat pozornost, pokud tuto kávu upřednostňujete i před jemným cappuccinem nebo caffe latte.I sebemenší chyba při vaření kávy v džezvě může zničit chuť a vůni tohoto osvěžujícího nápoje. Záleží na všem, od tvaru džezvy až po velikost šálku při podávání. Káva se tradičně pije nefiltrovaná, proto si vyberte co nejjemněji namletou kávu.Džezva by měla mít malé rozměry - nejlépe pro jedno použití. Musí mít široký spodek a úzkou horní část. Nejlepšími materiály pro nádobu jsou měď, mosaz a stříbro.Při přípravě kávy je důležité používat studenou vodu. Čím je voda studenější, tím lepší chuť a aroma káva získá a při vaření se plně rozvine. Káva by se měla připravovat na mírném ohni. Nejdůležitější je zajistit, aby se nepřevařila. Musíte být trpěliví a během vaření kávy zůstat u sporáku. Uvařený nápoj lze totiž považovat za zkažený.Specialitou orientální kávy je tenká a hustá pěna. Díky tomu si káva ponechá jemné aroma. Pěna musí během procesu vaření několikrát vystoupat až k okrajům. Když je káva hotová, poklepejte konvičkou po stole a počkejte ještě chvíli, než se usadí.Káva by se měla nalít do šálků spolu s kávovou sedlinou. Kávu však nepijte bezprostředně poté. Počkejte, dokud se na dně lógr neusadí. Káva by se měla podávat v jemných šálcích. K nápoji by se měla podávat také studená voda.Vliv kofeinu na vstřebání vitaminu DMezinárodní tým vědců dospěl k závěru, že konzumace kofeinu může ovlivnit schopnost organismu ke vstřebání vitamínu D. Informuje o tom portál Eat This! Not That! V článku se uvádí, že základem experimentu byla data 13 tisíc lidí.Účastníkům amerického projektu sociálních průzkumů National Health and Nutrition Examination Survey bylo 30 až 47 let. Odborníci z Číny a Brazílie zjistili, že spolu se zvýšením množství spotřebovaného kofeinu roste také riziko nedostatku vitamínu D.Výzkumníci poznamenali, že míra vlivu kofeinu na množství vitamínu D u starších lidí není zatím známá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

