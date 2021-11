https://cz.sputniknews.com/20211104/kazou-vodu-piji-vino-environmentaliste-si-podali-politicke-spicky-za-soukrome-tryskace-16397986.html

Kážou vodu, pijí víno! Environmentalisté si podali politické špičky za soukromé tryskáče

Kážou vodu, pijí víno! Environmentalisté si podali politické špičky za soukromé tryskáče

Ursula von der Leyenová, která horlivě vystupuje za ochranu klimatu, čelí ostré kritice. Šéfka Evropské komise se totiž přepravila z Vídně do Bratislavy... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

„Za přelet zaplatili daňový poplatníci hodně peněz,“ uvedl v rozhovoru pro deník Bild Michael Jaeger, generální tajemník Evropské asociace daňových poplatníků. Dodal, že jízda tryskáčem vyšla Leyenovou draze hlavně ve smyslu ztráty důvěry. Její jednání označil za „ekologický hřích“.Let, o kterém se jedná, se měl uskutečnit loni v létě. Mluvčí Evropské komise ale von der Leyenovou hájil s tím, že šéfka EK měla během dvou dní navštívit sedm zemí.Von der Leyenová to však pořádně schytala i od environmentalistů, ačkoliv se přiklonila k zelené politice, během své funkce pravidelně používala letadlo. Environmentalisté křičí, že se podílí na ekologické katastrofě, a měla by se zamyslet nad svou uhlíkovou stopou.Von der Leyenová však není jediná, která v souvislosti s klimatickým summitem v Glasgow čelí kritice. Enviromentalisté si došlápli i na amerického prezidenta Joea Bidena, který jezdil z Edinburghu do Glasgow na limuzíně, která produkuje desetkrát více výfukových plynů než běžný vůz.Klimatická konference OSN v Glasgow, známá také pod zkratkou COP26, je považována za nejvýznamnější globální klimatické fórum od přijetí Pařížské klimatické dohody v roce 2015. Dvoutýdenní akci zahájilo Fórum světových lídrů, které se konalo ve dnech 1. a 2. listopadu.Uveďme, že na summit do Skotska se sjelo zhruba 130 světových lídrů, včetně amerického prezidenta Joe Bidena a českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Chyběli ovšem vrcholoví představitelé Ruska a Číny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

