Konečná se vyjádřila k situaci s energiemi. Liberalizaci trhu považuje za selhání vlády

Předsedkyně komunistů Kateřina Konečná označila liberalizaci trhu s energiemi za zásadní chybu, na kterou teď v České republice doplácí miliony lidí.

Řekla to v Interview ČT24.„To, k čemu došlo na trhu energií, je absolutní selhání celého systému a velkou odpovědnost za to nese i vláda České republiky a myslím si, že bychom se velmi podrobně měli podívat na to, jakou odpovědnost za to nese Energetický regulační úřad,“ řekla Konečná.Podle ní klienti zkrachovalých firem nemuseli vědět, že když koukali na nižší ceny, můžou jít do rizika.„Možná jim nikdo nevysvětlil, že je možné, že to prostě spadne. Všichni víme, jakým způsobem Bohemia Energy postupovala na svém začátku. Já sama jsem řešila jako poslankyně řadu výpovědí jejích klientů. Ti jejich zástupci se chovali k lidem odporně,“ vysvětlila Konečná.Odpovědnost za situaci leží podle Konečné na státě, který se zbavil účasti v energetických společnostech.Šéfová komunistů dodala, že je dobře, že Evropská unie nesjednotila trh s energiemi.Zmiňme, že vláda schválila novelu zákona, která umožní snížit sazbu daně z přidané hodnoty u energií na nulu. Konečná to však označila za nesmysl a marketingový tah.Nejlepší by podle Konečné bylo zastropování cen energií na úroveň roku 2020 plus 25 procent. Lidé by tak věděli reálnou cenu za elektřinu, kterou můžou uhradit, protože jsou na to připraveni.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

