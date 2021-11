https://cz.sputniknews.com/20211104/krehke-maso-nemusi-byt-vasim-strasakem-prectete-si-tipy-diky-kterym-se-bude-rozplyvat-v-ustech-16398523.html

Křehké maso nemusí být vaším strašákem. Přečtěte si tipy, díky kterým se bude rozplývat v ústech

04.11.2021

Ne vždy se vám povede koupit drahé maso, které je přímo určeno k pečení. U levných výrobků je jeden problém: je téměř nemožné je připravit tak, aby se rozplývaly v ústech. Existuje však trik, který může i levným masům pomoci získat správnou strukturu.K masu si připravte 3-4 cibule na jeden kilogram masa. Důležité je cibuli nakrájet najemno, smíchat s kořením a použít jako marinádu. Nechte maso alespoň 3 hodiny změknout.Pokud chcete připravit vepřové maso, které se rozplývá na jazyku, měli byste zvážit slaný nálev. Obvykle se vezme asi litr vody, rozpustí se v ní čtvrt šálku soli a přidají se aromatické bylinky a koření. Vepřové maso je nejlepší dát na dvě hodiny do lednice.Dalším trikem je hořčice. Zkušení kuchaři vědí, že tato klasická omáčka může nejen ovlivnit chuť, ale také výrazně změkčit maso. Nejprve je třeba maso rozřezat na části a použít sekáček. Poté použijte hořčičnou marinádu po dobu asi 20 minut. Pak můžete bez obav přejít k pečení. Pokud nemáte rádi pikantní chuť, můžete hořčici odstranit papírovou utěrkou.Život bez masaOdbornice na výživu Olga Čuntová prozradila, proč vyloučení masa z jídelníčku může vést ke zdravotním problémům. Zmínila se především o tom, že pokud jsou odmítány živočišné bílkoviny, přestávají do těla vstupovat důležité prvky.Co se týče potřebných důležitých prvků, které se při zřeknutí masa do těla nedostanou, jedná se například vitamíny D a B12, čímž se zvyšuje riziko vzniku mrtvice, ale také omega-3 mastné kyseliny, kreatin, cholesterol, jód, fosfor a vápník.Odbornice také dále podotkla, že lidé, kteří se vzdali masa, by neměli pít příliš mnoho kávy a čaje. Oba tyto nápoje totiž mohou zabránit vstřebávání železa. Pro normalizaci tohoto procesu je zapotřebí konzumovat potraviny obsahující kyselinu askorbovou. Také je vhodné do jídelníčku zahrnout řasy, chia semínka, vlašské ořechy, vejce, lněná semínka, jelikož všechny tyto produkty rychle doplní nedostatek polynenasycených mastných kyselin.Připomeňme, že zinek lze získat z ořechů a luštěnin, zatímco aminokyseliny z mléčných výrobků. Mák, sezamová semínka, mandle, mladé kopřivy a šípky zase lidem pomohou zvýšit obsah vápníku v jejich tělech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

