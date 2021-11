Kyjev se připravuje na „protiofenzívu“ v případě války s Ruskem

https://cz.sputniknews.com/20211104/kyjev-se-pripravuje-na-protiofenzivu-v-pripade-valky-s-ruskem-16392640.html

Již dříve Arestovyč uvedl, že Kyjev zvažuje devět scénářů pro případ „ruského útoku“. Podle něj jsou ukrajinské ozbrojené síly připraveny na jakýkoli vývoj situace v kontextu ,,plnohodnotné války“ s Ruskem.Zelenskyj diskutoval s BidenemUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že s americkým prezidentem Joem Bidenem diskutoval na pozadí konference stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) o změně klimatu v Glasgow o bezpečnostní situaci na Donbasu.Zmiňme, že již dříve americká náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Victoria Nulandová uvedla, že Washington je připraven připojit se v jakékoli formě k jednání o urovnání situace na Donbasu.Kromě toho ukrajinský prezident schválil nový balíček sankcí proti Rusku, a to za organizaci voleb do Státní dumy na Krymu. Příslušné vyhlášky byly zveřejněny na webových stránkách hlavy státu.Uvádí se přitom, že vyhlášky vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Celkem tyto seznamy zahrnují 140 fyzických osob a 49 právnických osob, včetně společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností Group-IB, registrátoru doménových jmen Reg.Ru, loďařského závodu Moře ve Feodosii, studia Sojuz, simferopolské vazební věznice č. 1, ukrajinských aerolinek Khors Air a Camus Air.Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršily v souvislosti se situací v Donbasu po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. V lednu 2015 přijala Nejvyšší rada prohlášení, v němž označila Rusko za „agresorskou zemi“. Rusko ukrajinská obvinění odmítá a označuje je za nepřijatelná. Moskva opakovaně prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu. Rusko také opakovaně prohlašuje, že nemá v úmyslu na nikoho útočit, zatímco prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k umístění dalšího vojenského vybavení NATO v blízkosti ruských hranic. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina je ruská hrozba „výmyslem těch, kteří se chtějí přiživit na své roli frontové jednotky bojující proti Rusku a získat za to nějaké bonusy a preference“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

