https://cz.sputniknews.com/20211104/lekarka-uvedla-jakou-zeleninu-by-meli-zaradit-do-jidelnicku-lide-se-slabym-srdcem-16388030.html

Lékařka uvedla, jakou zeleninu by měli zařadit do jídelníčku lidé se slabým srdcem

Lékařka uvedla, jakou zeleninu by měli zařadit do jídelníčku lidé se slabým srdcem

Zařazení papriky do jídelníčku je prospěšné pro lidi se sklonem ke kardiovaskulárním onemocněním, řekla Sputniku odbornice na výživu Jekatěrina Markovová. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T07:27+0100

2021-11-04T07:27+0100

2021-11-04T07:27+0100

zdraví

potraviny

lékař

zelenina

jídlo

doporučení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/613/76/6137674_0:133:3067:1858_1920x0_80_0_0_29f9c05725497ebbc0f456599544a849.jpg

„Papriky jsou zdrojem vitamínů a minerálů, jako jsou A, E, B2, B5, B9, PP, zinek, železo a draslík. A samozřejmě je vynikajícím zdrojem vitaminu C. Zde je však třeba mít na paměti, že pro zachování vitaminu C je třeba jíst ovoce a zeleninu vcelku. Měly by se krájet těsně před podáváním keramickým nožem,“ řekla Markovová.Dodala, že papriky také obohacují tělo o vlákninu. Nejvíce vlákniny obsahují červené papriky - 2,1 gramu na 100 gramů.Odbornice na výživu však zdůraznila, že paprika patří do čeledi lilkovitých, takže je třeba sledovat individuální reakce každého člověka. Často se může vyskytnout potravinová intolerance na tento typ zeleniny. Kromě toho by se paprikám měli vyhýbat lidé s autoimunitními chorobami.Popcorn jako superpotravinaPopcorn připravený doma bez cukru a aromatizátorů je výbornou superpotravinou, která napomáhá lepšímu fungování trávicí soustavy, kardiovaskulární soustavy a také stavu pleti.Dodala, že sladký a připravený na oleji popcorn prudce zvyšuje hladinu cholesterolu. Jeden košík takového popcornu obsahuje asi 600 kilokalorií. Kromě toho slaný popcorn narušuje vodní rovnováhu v organismu a vyvolává otoky a celulitidu. Varovala, že v takovém případě se již nebude jednat o neškodný mls, ale o bombu, která povede k nabírání na váze a v důsledku toho k různým nemocem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210825/tato-magicka-rostlina-muze-snizit-vysoky-krevni-tlak-15615804.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, lékař, zelenina, jídlo, doporučení