Lídři V4 vyzdvihli spolupráci mezi blokem a Jižní Koreou a avizovali další rozvoj tohoto partnerství

2021-11-04T14:52+0100

2021-11-04T14:52+0100

2021-11-04T14:52+0100

česko

jižní korea

spolupráce

jednání

andrej babiš

visegrádská skupina

klima

koronavirus

Jak uvedl jihokorejský lídr Mun Če-in, účastníci summitu se dohodli, že ještě více propojí silné stránky svých zemí. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko označil za rodící se centrum průmyslové výroby. Z úst maďarského premiéra Viktora Orbána zaznívala o visegrádské čtyřce a Jižní Koreji taková slova jako pět příkladů úspěchu a uvedl, že doufá v rozšíření spolupráce do nových oblastí ekonomiky a vědy.Lídři probírali taktéž globální otázky včetně klimatické politiky nebo obnovy po pandemii covidu-19. Jihokorejský prezident na tiskové konferenci vyzdvihl potřebu spravedlivé distribuce vakcín ve světě, jakož i koordinovanou realizaci jihokorejského plánu ekologické transformace s Green Dealem Evropské unie.Zmiňme, že jihokorejský prezident se summitu Visegrádské čtyřky účastní podruhé. Vůbec poprvé se to stalo v České republice v roce 2015. Premiér Babiš dnes kromě společného jednání lídrů hovořil i s Mun Če-inem. Dále měl v Budapešti na programu také jednání s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem. Před odletem z Prahy konstatoval, že se šéfem maďarské diplomacie probírá ekonomická témata a že na dnešní schůzku jde kromě jiného s cílem dozvědět se, „jak to vlastně má Maďarsko s plynem“.Podle premiéra je pro naši zemi Jižní Korea velmi důležitá a je to jeden z největších investorů v Česku. Dodal, že je to i jeden z potenciálních dodavatelů jádra.Kritika V4Premiér Andrej Babiš před svým dnešním odletem do Budapešti na setkání premiérů V4 uvedl, že nechápe, proč někdo kritizuje V4. Zároveň doufá, že si budoucí premiér uvědomí, jak důležitá je Visegrádská skupina.„Nechápu, proč někdo kritizuje V4. Tento blok čtyř zemí sehrál zásadní roli v boji proti nelegální migraci. V4 je důležitá a jsou to naši největší partneři z hlediska vývozu, dovozu, jsou tam historické vazby. Byla by škoda, kdyby se blok rozbil. Doufám, že si to příští premiér uvědomí, jak je blok důležitý,“ uvedl před odletem.Nutno podotknout, že se jednalo o jednu z posledních, dokonce možná úplně poslední zahraniční cestu Andreje Babiše na postu premiéra. V pondělí se totiž ustanoví nová Poslanecká sněmovna, Babišova vláda složí demisi a moc předá do rukou nového premiéra – Petra Fialy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

jižní korea

2021

jižní korea, spolupráce, jednání, andrej babiš, visegrádská skupina, klima, koronavirus